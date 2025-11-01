ميدالية ذهبية لمنتخب الإمارات في بطولة آسيا للشراع الحديث

مسقط في الأول من نوفمبر/وام/ أحرز منتخب الإمارات للشراع الحديث الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية لفئة «الأوبتمست» التي استضافتها سلطنة عُمان خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي.

جاءت الميدالية الذهبية عبر اللاعبة كارولينا باجاك، التي تصدرت الترتيب العام للقارة في المجموعة الفضية، فيما حل زميلها لوكا هيرفي في المركز الخامس، وخليفة الرميثي في المركز السادس ضمن منافسات المجموعة الذهبية والترتيب العام للبطولة.

وهنأ الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بعثة المنتخب بالمشاركة المتميزة والنتائج المشرفة، مشيداً بجهود الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين في تحقيق هذا الإنجاز القاري.

من جانبه، أكد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام للاتحاد، أن هذا التفوق في البطولة الآسيوية يعكس نجاح استراتيجية الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، الهادفة إلى تعزيز حضور الإمارات ورفع علمها في مختلف المحافل الخليجية والعربية والدولية.