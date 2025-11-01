الملتقى الإماراتي لطب وجراحة الحروق يكرم أبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/ كرم الملتقى الإماراتي لطب وجراحة الحروق المؤسسات والفرق الطبية المشاركة في أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق من أبطال خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في المستشفيات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك في بادرة وطنية مبتكرة تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي وتطوير المهارات الطبية والإسعافية والمجتمعية في مجال رعاية مصابي الحروق من مختلف فئات المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

شهد الملتقى تكريم المؤسسات والفرق الطبية الوطنية الاحتياطية التي شاركت في إنجاح النسخة الأولى من أسبوع الإمارات للتوعية بالحروق، الذي أُقيم تحت شعار "معاً جاهزية وطن"، واستمر أسبوعا بتنظيم من المجلس الإماراتي للحروق، بالتعاون مع برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية" والأكاديمية الوطنية للحروق، وبمشاركة سفراء الإمارات للحروق وفريق أبوظبي الطبي التطوعي.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس أطباء الإمارات، رئيس برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية "جاهزية"، أن الملتقى يشكّل منصة وطنية لاستقطاب الكفاءات في مجال طب الحروق وتنمية القدرات وبناء الجاهزية، وتطوير الاستجابة الطبية لخط الدفاع الأول من الكوادر العاملة في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والجراحة والتمريض والخدمات المساندة.

وأشار إلى أن برنامج "جاهزية" نجح خلال السنوات الخمس الماضية في تدريب الآلاف من الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وفق منهج موحد ومعتمد دولياً، وأسهم في تمكين الأطباء والممرضين من خدمة المجتمع ورد الجميل للوطن.