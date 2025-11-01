فتح باب التسجيل في سباقات المحامل الشراعية والبوانيش

أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق براكة للبوانيش الشراعية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وذلك ضمن مهرجان السلع البحري بنسخته الخامسة في الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية وعدد من الشركاء.

وأوضح النادي في بيان اليوم أن سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يقام أحد يومي 8 أو 9 نوفمبر، على أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي بعد متابعة الأحوال الجوية، بينما يقام سباق براكة للبوانيش، في 15 أو 16 نوفمبر، بانتظار تحديد الموعد النهائي.

وأشار إلى أن تلك الفعاليات من أبرز المهرجانات التراثية في الدولة، وتجمع بين السباقات البحرية التراثية، والفعاليات المجتمعية والثقافية، بما يجسد أصالة الموروث البحري الإماراتي، وتاريخ الأجداد على شواطئ الظفرة، داعيا الملاك والنواخذة للتسجيل عبر المنصات الرسمية للنادي لضمان المشاركة.

وتوجه خليفة الرميثي، مدير السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحري بالشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة النادي، لما يقدمه من دعم متواصل للرياضات البحرية الحديثة والتراثية.

وأضاف أن المهرجان محطة سنوية ينتظرها عشاق البحر لما يجسده من قيم التراث والهوية الوطنية مؤكدا مضي النادي قدما في التزامه بتنظيم سباقات تراثية تعزز ارتباط الأجيال الجديدة بتراث الأجداد، وترسخ مكانة السلع وجهة بحرية مميزة على خريطة الفعاليات الوطنية.