جائزة محمد بن راشد للغة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الـ10

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ أعلنت “جائزة محمد بن راشد للغة العربية” إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم فتح باب الترشح بدورتها العاشرة ، تحت شعار "10 دورات ليست مجرد رقم"، احتفاءً بعقدٍ من الإنجاز والعطاء في خدمة لغة الضاد وتعزيز حضورها عالمياً لغةً للمعرفة والإبداع والابتكار.

يجسّد شعار الدورة العاشرة الرؤية الجوهرية للاحتفاء بمسيرة الجائزة التي تحوّلت خلال السنوات الماضية إلى منصة عالمية رائدة لتكريم المبدعين والمؤسسات الساعية للنهوض باللغة العربية عبر التعليم، والتقنية، والإعلام، والبحث العلمي.

وخلال تسع دورات متتالية، استقطبت الجائزة أكثر من 17,200 مشاركة وكرّمت 90 فائزاً من الأفراد والمؤسسات حول العالم، ما جعلها ركيزة أساسية في دعم الجهود الرامية إلى تطوير اللغة العربية وتوسيع آفاق استخدامها في ميادين الحياة المختلفة.

وأكد سعادة بلال البدور، الأمين العام للجائزة ، أن ما حققته الجائزة خلال عقد من الزمن يجسد رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، التي جعلت من تمكين اللغة العربية مشروعاً وطنياً وثقافياً مستداماً.

وأوضح أن الجائزة تمكّنت من ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات ملموسة جعلت من العربية لغة حية قادرة على مواكبة العصر والانخراط في التحول الرقمي والمعرفي، مشيراً إلى أن العقد الثاني سيشهد إطلاق مبادرات جديدة تعزز حضور العربية في فضاءات الإبداع والابتكار.

ودعت الجائزة الأفراد والمؤسسات من مختلف دول العالم إلى الترشح عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من 10 نوفمبر الجاري ولمدة أربعة أشهر، ضمن فئات تشمل التعليم، البحث العلمي، الإعلام، النشر، والتقنية، مؤكدة التزامها بأعلى معايير التقييم والشفافية في اختيار الفائزين.