إطلاق مبادرة "لحظات من العين" تنشيطا للسياحة وإحياء للمواقع التراثية

العين في الأول من نوفمبر /وام/ أطلقت اليوم بلدية مدينة العين مبادرة "لحظات من العين" التي تشمل أربع واحات رئيسية هي هيلي، المعترض، القطارة، الجيمي، وتستمر حتى 28 فبراير 2026، بهدف تنشيط السياحة وإحياء المواقع التراثية في العين.

يشارك في المبادرة 5 أسماء تجارية مميزة متخصصة تقدم تجربة ضيافة استثنائية وسط أجواء تراثية نابضة بالحياة، بالإضافة إلى أنشطة وبرامج تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على إبراز القيمة التاريخية والثقافية للواحات.

وأوضحت إليازية الدرمكي مديرة مشروع المبادرة أن الهدف من المبادرة إحياء المواقع التراثية وإبرازها بوصفها وجهات سياحية متكاملة، من خلال استقطاب علامات تجارية مميزة وتنظيم أنشطة متنوعة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية، وتعزيز مكانة منطقة العين على خارطة الوجهات الثقافية والطبيعية وخلق بيئة جاذبة للمجتمع تدعم جودة الحياة.

وأكدت الدرمكي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية البلدية لتوفير فرص جديدة للاستثمار وإحياء التراث المحلي بأسلوب عصري يدمج بين الأصالة والابتكار، مشيرة إلى أن الفعاليات المصاحبة ستوفر للزوار فرصة الاستمتاع بتجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتسوق والتعرف على الإرث الثقافي للمدينة.