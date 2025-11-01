انطلاق المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورتها الـ4

أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم فعاليات المهرجانات والمسابقات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي بدورتها الرابعة التي تنظمها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، احتفاء بالتميز والابتكار في القطاع الزراعي والغذائي، وتعزيزاً لدور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في تحقيق الاستدامة والأمن الغذائي في دولة الإمارات.

تأتي هذه الفعاليات المصاحبة جزءا محوريا من الجائزة لتسلط الضوء على الجوانب المجتمعية والإبداعية في الزراعة والغذاء، وتوفر منصة تفاعلية تجمع بين المنتجين والمستهلكين، وتحتفي بالممارسات المتميزة والابتكارات المحلية.

تتضمن الفعاليات المصاحبة للجائزة خمسة مهرجانات رئيسية تقام ضمن مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، وتشكل منصات متكاملة للاحتفاء بالتميز في مختلف مجالات الزراعة والغذاء، وتعكس تنوع القطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتقدم للجمهور تجربة تفاعلية تجمع بين المعرفة، الابتكار، والتذوق.

يأتي في مقدمة هذه الفعاليات مهرجان الوثبة الغذائي، الذي يركز على إبراز جودة المنتجات الغذائية المحلية، ويحتفي بالمشاريع الإماراتية المبتكرة في مجال التصنيع الغذائي.

ويشمل المهرجان مسابقات للطهي الحي، وعروضاً تفاعلية للمشاريع الغذائية الناشئة، إلى جانب فعاليات توعوية حول التغليف الذكي والتسويق الفعال، مما يجعله منصة مثالية للترويج للهوية الغذائية الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي.

فيما يسلط “مهرجان الوثبة الزراعي” الضوء على أحدث التقنيات الزراعية المستخدمة في الدولة، ويحتفي بالمزارع النموذجية التي تطبق أفضل الممارسات في الاستدامة والإنتاج ويشمل مسابقات لأفضل المحاصيل الزراعية، وعروضاً للابتكارات التقنية في الري والزراعة الذكية، مما يتيح للمزارعين والمهتمين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول الزراعية وتبادل الخبرات.

يأتي مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية ليبرز جهود مربي الثروة الحيوانية في الدولة، ويحتفي بالسلالات المحلية المتميزة، من خلال عروض حية ومسابقات لأفضل إنتاج حيواني، تشمل تقييمات دقيقة للجودة، والرعاية، والتغذية، مما يعزز من مكانة هذا القطاع الحيوي في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويحتفي مهرجان الوثبة للعسل بجودة العسل الإماراتي، ويستعرض تنوعه ومواصفاته الفريدة، من خلال مسابقات لأفضل إنتاج وأفضل تغليف وتسويق ويُمثل فرصة لتعريف الجمهور بجهود مربي النحل المحليين، وتشجيعهم على تبني الممارسات المستدامة في تربية النحل وإنتاج العسل.

ويختتم “مهرجان الزهور” سلسلة الفعاليات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الرابعة ويعرض تنسيقات الزهور المحلية في تصاميم مبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والابتكار الزراعي.

ويشجع المهرجان على تطوير الزراعة التجميلية والبيئية، ويتيح للمشاركين فرصة التنافس في تقديم أفضل تنسيقات الزهور.

إلى جانب المهرجانات المتخصصة، تشهد الدورة الرابعة من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي تنظيم 77 مسابقة مصاحبة تغطي جميع المجالات المرتبطة بالزراعة والغذاء، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع من مزارعين ومربي الثروة الحيوانية ومنتجي العسل بالإضافة إلى فئة الشباب الذين خُصصت لهم مسابقة للمرة الأولى منذ بداية الجائزة.

تأتي هذه المسابقات ضمن رؤية الجائزة في ترسيخ ثقافة التميز، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التفاعل المجتمعي حول قضايا الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.

وأكد سعادة مبارك القصيلي المنصوري، رئيس لجنة المهرجانات والمسابقات المصاحبة، أن المهرجانات والمسابقات المصاحبة تمثل امتداداً لرؤية الجائزة في ترسيخ مفاهيم التميز والابتكار، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وتسليط الضوء على قصص النجاح في القطاع الزراعي والغذائي.

وأشار إلى أن مهرجان الوثبة الغذائي يجسد روح التفاعل والإبداع، ويعكس جودة المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، مؤكداً أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي في إطار جهود هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لدعم منظومة الأمن الغذائي، وتمكين المنتجين المحليين، وترسيخ ثقافة التميز في القطاع الزراعي والغذائي.

وأوضح أن هذه الفعاليات لا تقتصر على كونها منصات عرض، بل تُعد خطوة استراتيجية تسهم في بناء منظومة متكاملة من الشراكات المجتمعية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والمنتجين المحليين لتطوير أعمالهم، وتوسيع نطاق تأثيرهم.

ودعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جميع المواطنين من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمنتجين الشباب على مستوى الدولة إلى المشاركة الفاعلة في هذه الفعاليات، عبر التسجيل في الموقع الرسمي للجائزة: www.smaea.ae، حيث تُعد هذه الفعاليات فرصة للتكريم، والتطوير، والانخراط في منظومة الاستدامة الزراعية والغذائية في الدولة.