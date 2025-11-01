طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

أبوظبي في الأول من نوفمبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب غرباً خاصة على السواحل والجزر، مع انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح (الإثنين) على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية، وسرعتها /10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:05 والمد الثاني عند الساعة 16:22 والجزر الأول عند الساعة 16:29 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:33 والمد الثاني عند الساعة 33:07 و الجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزرالثاني عند الساعة 01:03 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 23 80 40

دبي 33 23 85 40

الشارقة 33 23 80 35

عجمان 33 24 80 40

أم القيوين 33 23 80 35

رأس الخيمة 33 23 85 35

الفجيرة 35 27 55 30

العين 33 23 80 30

ليوا33 22 85 20

الرويس 31 21 80 30

السلع 32 20 80 35

دلما 31 25 70 45

طنب الكبرى 32 26 80 40

طنب الصغرى 32 26 80 40

أبو موسى 33 23 80 40

