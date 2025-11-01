"معرض الشارقة للكتاب 2025" يطلق مبادرة "التطوع المرن"

الشارقة في الأول من نوفمبر/وام/ أعلن "معرض الشارقة الدولي للكتاب" إطلاق مبادرة "التطوع المرن" ضمن فعاليات دورته الرابعة والأربعين في خطوة تعكس التزام "هيئة الشارقة للكتاب" بتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية وتعزيز قيم العمل التطوعي.

تهدف المبادرة إلى تمكين جميع أفراد المجتمع ممن تجاوزت أعمارهم 15 عاماً من الإسهام في إنجاح الحدث الثقافي الأكبر في المنطقة، عبر نموذج مرن يتيح أوقاتا متعددة للتطوع انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في "عام المجتمع 2025" نحو ترسيخ روح المشاركة والمسؤولية الاجتماعية.

تتيح هذه المبادرة لطلبة المدارس والكليات والجامعات فرصة استكمال ساعاتهم التطوعية المطلوبة للتخرج وتشمل مهام المتطوعين مساعدة فرق عمل المعرض التنظيمية سواءً في التسجيل والاستقبال والاستبيانات وخدمة الإدارات المختلفة مثل تقنية المعلومات، المالية والخدمات اللوجستية أو التواجد في الفنادق والمطارات لاستقبال الضيوف المشاركين في المعرض.

ويتم اعتماد ساعات المتطوعين رسمياً عبر منصة "مركز الشارقة للعمل التطوعي" بعد الحصول على الموافقة على أن يحصل المشاركون على شهادات مشاركة في العمل التطوعي مباشرة بعد إتمام ساعاتهم التطوعية، تُرسل إليهم.

وسجلت دورة العام الجاري أكثر من 1000 طلب تطوع ، و تم قبول 500 طلب وسيتم توزيع المهام على المتطوعين خلال فعاليات المعرض الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر الجاري بمشاركة 2350 ناشراً وعارضاً من 118 دولة وأكثر من 250 مبدعاً وأديباً ومفكراً من 66 دولة عربية وأجنبية يقدمون أكثر من 1200 فعالية.