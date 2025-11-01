"تمكين المجتمع" ومؤسسة الإمارات تنظمان فعالية تطوعية لتطوير البيئة التعليمية بالشارقة

الشارقة في الأول من نوفمبر/وام/ نظمت وزارة تمكين المجتمع ومؤسسة الإمارات عبر منصة متطوعين “إمارات” وبالتعاون مع عدد من الجهات المحلية في إمارة الشارقة أولى فعالياتهما التطوعية في المدرسة الأهلية الخيرية بمنطقة سمنان في الشارقة تحت عنوان “مدارس بلمسة مجتمعية” ضمن مبادرة "7 فرص تطوعية في 7 إمارات" وهي واحدة من المبادرات الثمان التي تم الإعلان عنها مؤخراً ضمن منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية.

تهدف المبادرة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات والفرص التطوعية في مختلف إمارات الدولة بما يسهم في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة الإيجابية من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفاعلة في تطوير مجتمعاتهم المحلية.

حضر الفعالية سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع و سعادة أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات وعدد من القيادات ورواد العمل الاجتماعي.

تدعم فعالية "مدارس بلمسة مجتمعية " الارتقاء بالبيئة المدرسية وتحويلها إلى مساحات حيوية من خلال مشاركة أكثر من 300 متطوع من المهندسين والمعلمين والفنانين المتخصصين بالزراعة والبيئة في تطوير المدرسة الأهلية الخيرية من خلال أعمال الطلاء والزراعة و تصميم الأعمال الفنية على الجدران لتصبح المدرسة بيئة تعليمية جذابة محفزة وداعمة لجودة الحياة التعليمية للطلبة.

بدأ تنفيذ مبادرة "7 فرص تطوعية في 7 إمارات" مع نهاية أكتوبر الماضي وتستمر حتى ديسمبرالمقبل والتي من خلالها ستدعم تعزيز الهوية الوطنية وروح الانتماء والمسؤولية المجتمعية المشتركة وتوفير بيئة خصبة قادرة على إبراز القدرات الكامنة والمحفزة للإبداع وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص وقطاع مؤسسات النفع العام.

تشمل أنشطة المبادرة تنظيم "ساعات حوارية لطلبة الجامعات" بالتعاون مع عدد من الجامعات الحكومية في إمارة أبوظبي لتمكين الطلبة من خلال اللقاء المباشر مع نخبة من القادة والخبراء المتطوعين في جلسات حوارية فردية تُركز على تقديم التوجيه المهني ونقل الخبرات العملية وتعزيز وعيهم بمساراتهم المستقبلية.

وتتنوع الفرص التطوعية لتشمل “ الاحتفاء بيوم العَلَم ” عبر تنظيم جلسة فنية مع أصحاب الهمم في إمارة دبي بشاطئ كايت بيتش حيث تحتضن إبداعات الموهوبين وتعرض أعمالهم ضمن معرض فني مصاحب للفعالية إضافة إلى تعاون عدد من المتطوعين مع الصيادين المحليين في ميناء الصيادين بإمارة رأس الخيمة لإصلاح قوارب الصيد وتنظيف السواحل البحرية في تجربة مميزة لحماية التراث البحري وإحياء وصون الحرف المهنية والتقليدية للأجداد و تجميل "ممشى البيت المتوحد" الذي يعتبر وجهة مميزة للعائلات والزوار في إمارة أم القيوين.

وستعلن الوزارة عن فعالياتها التطوعية التي تنظمها المرحلة المقبلة للجمهور من أجل الحضور والتفاعل عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي @moceuae وللتسجيل في هذه الفرص عبر منصة متطوعين الإمارات www.volunteers.ae/sevenoverseven