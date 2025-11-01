باقة أنشطة متنوعة ضمن موسم الآداب والفنون لمؤسسة ربع قرن

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / يحفل موسم الآداب والفنون لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين بباقة من الأنشطة الأدبية والفنية التي تعبّر عن طاقات وإبداعات منتسبي المؤسسات التابعة لـ"ربع قرن" من مختلف الفئات العمرية.

يقام الموسم بنسخته الثانية وسط حضور واسع من الجمهور ومحبي الثقافة والفن الذين توافدوا إلى الجادة ومكتبة خورفكان وعدد من مواقع إمارة الشارقة للاستمتاع بالفعاليات.

يأتي الموسم ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى توفير منصات ملهمة ومساحات تفاعلية تحتفي بمواهب الأطفال والنشء وتتيح لهم التعبير عن شغفهم وإبداعاتهم في مجالات الأدب والفن والموسيقى والمسرح والفنون التشكيلية والسينمائية في إطار رؤيتها الاستراتيجية "شريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة" وتعزيز التواصل بينهم وبين المجتمع للتعريف بما تقدمه مؤسسات ربع قرن من برامج وأنشطة تسهم في تنمية وصقل مهارات قادة المستقبل في مختلف ميادين الإبداع والمعرفة.

وشهدت فعاليات الآداب واللغات حضوراً لافتاً بمشاركة منتسبي مؤسسات ربع قرن الذين قدموا عروضاً أدبية ومسرحية متنوعة تضمنت قراءات شعرية ومشاركات في تحدي الأمثال الشعبية إلى جانب عروض مسرحية جسدت خيالهم الواسع وقدرتهم على توظيف الكلمة في أداء فني مبدع.

واستمتع الزوار بأنشطة تفاعلية مميزة مثل ركن الحكواتي الذي قدّم جلسات قصصية بأسلوب يجمع بين الأداء والخيال لتنمية مهارة السرد فيما أتاح ركن جولة في كتاب للجمهور فرصة تصفح مجموعة مختارة من الكتب ومشاركة آرائهم حولها في لقاءات مصوّرة قصيرة .

وقدم ركن منصة قارئ القرن تجربة رقمية مبتكرة تتيح للمشاركين استكشاف عالم القراءة بطرق حديثة وتفاعلية من خلال التعرف على خصائص المنصة التي تحفّز على القراءة المستمرة وتوثّق إنجازات القراء ضمن مجتمع معرفي مبدع ، بينما لاقى مشروع "قصة في زجاجة" تفاعلاً واسعاً لما يحمله من فكرة مبتكرة تجمع الأدب في تجربة مزجت الإبداع الأدبي بالابتكار الرقمي.

وإلى جانب الفعاليات الأدبية احتفى الموسم بالفنون التشكيلية من خلال المعرض الفني "عوالم الفنون بين الحرفة والخيال" فيما ضمّ معرض الصور أعمالاً رقمية من برنامجي "عدسة العالم الموازي" و "خيال الذكاء الاصطناعي AI" حيث حوّل المشاركون القصص إلى لوحات وأغلفة كتب رقمية .

و قدّم منتسبو مركز ربع قرن للموسيقى عروضاً موسيقية أظهرت مهاراتهم في العزف الفردي والجماعي لأشهر المقطوعات العربية والعالمية .