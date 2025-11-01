"خيرية الشارقة" تسهم في علاج 1,008 مرضى داخل الدولة خلال 9 أشهر

الشارقة في الأول من نوفمبر / وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مساعدات علاجية بقيمة 28.6 مليون درهم استفاد منها 1,008 مرضى داخل الدولة.

وقال محمد سُليم المنعي مدير إدارة المساعدات بالجمعية إن المساعدات الطبية تمثل استجابة مباشرة لاحتياجات الأسر التي تعجز عن تحمل نفقات العلاج مشيرا إلى أن الجمعية تعتمد آلية دقيقة في دراسة الطلبات الطبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات الصحية المعتمدة .

ولفت إلى أن مركز الشارقة لغسيل الكلى واصل تقديم خدماته الطبية المتخصصة عبر توفير5,137 جلسة غسيل كلى خلال الفترة ذاتها للمرضى الحاصلين على موافقات مسبقة من الجمعية.