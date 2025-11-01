مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي يعقد اجتماعه الأول بتشكيله الجديد

الشارقة في الأول من نوفمبر/وام/ عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بتشكيله الجديد مساء أمس اجتماعه الأول بمقره برئاسة سعادة محمد جمعة بن هندي وحضور جميع الأعضاء.

تم خلال الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية واستعراض التوجهات الإستراتيجية للارتقاء بجميع الإدارات والفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة المقبلة .

وقد تولى عبيد سعيد الشامسي منصب نائب الرئيس رئيس المكتب القانوني وأسندت مهام رئاسة شركة كرة القدم إلى إبراهيم صالح سمبيج مع تكليف إبراهيم محمد الجروان رئيساً لشركة الاستثمار والتسويق التجاري وتسمية راشد سالم الباس مديراً مالياً للنادي والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري رئيساً للألعاب الفردية ومحمد صالح آل علي رئيساً لإدارة الألعاب الجماعية ومحمد عبدالله بورحيمة رئيساً لإدارة الإتصال المؤسسي وناصر سعيد بن عفصان رئيساً لمكتب الرقابة الداخلية والحوكمة.

وثمن سعادة محمد جمعة بن هندي ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومباركته ودعمه للرياضة والرياضيين ، مشيدا بدعم سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ومتابعته الدائمة مما أسهم في تطوير الحركة الرياضية في الإمارة ومتابعة ودعم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ، للرياضة في الإمارة.