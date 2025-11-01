انطلاق أعمال مؤتمر الإمارات للطب الرياضي بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم أعمال النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي تنظمه جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية (MBRU) في مدينة دبي الطبية، بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

استقطب المؤتمر هذا العام 600 مشارك و53 متحدثاً من 25 دولة، يمثلون نخبة الأطباء والأخصائيين والخبراء في مجالات الطب الرياضي وإعادة التأهيل من داخل الدولة وخارجها.

حضر حفل الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخة الدكتورة نورة القاسمي، رئيسة جمعية الإمارات الطبية، وسعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبدالعزيز النومان، المستشار الرياضي لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى جانب عدد من الشخصيات العاملة في القطاعين الطبي والرياضي والمهتمين بمجالات الطب الرياضي وإعادة التأهيل.

تضمن اليوم الأول للمؤتمر 5 جلسات رئيسية قدمها خبراء وأساتذة من كبريات الجامعات والشركات العالمية، استعرضوا خلالها أحدث التطورات في مجالات الطب الرياضي، ووسائل إعادة التأهيل، والتغذية الصحية، والتقنيات الحديثة في الأجهزة الطبية واللياقة البدنية وسط تفاعل واسع من الحضور أسهم في إثراء المحتوى العلمي وتبادل الخبرات.

ويواصل المؤتمر أعماله غداً بـ 5 جلسات رئيسية إضافية تتناول موضوعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتطوير الرياضي، وفحوصات الأداء، ورياضة المرأة، والطب التجديدي، والرياضات البارالمبية، إلى جانب تنظيم ورش عمل تخصصية توزعت على يومي الحدث.

من جانبه رحّب الدكتور عبدالله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بالمشاركين والمتحدثين، مؤكداً أن الإقبال الكبير الذي تجاوز 600 مشارك و53 متحدثاً يعكس المكانة المرموقة التي أصبح يحتلها المؤتمر على الساحة العلمية العالمية في مجال الطب الرياضي.

و لفت إلى أن هذا الزخم العلمي يؤكد نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه بتبادل المعرفة والخبرة، بما يسهم في تطوير الأداء الرياضي والطبي في الدولة، ويعزز استدامة مسيرة الرياضيين ورفع مستوياتهم في مختلف البطولات والفعاليات الدولية.