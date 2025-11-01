"زلزال 25" بطلا لـ "سباق دبي للسفن الشراعية" فئة 60 قدماً

دبي في الأول من نوفمبر/وام/ توج القارب "زلزال 25" لمالكه عبدالله محمد المرزوقي، وقيادة النوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم، بمشاركة 64 من نخبة القوارب والمحامل في الدولة.

جاء السباق حافلاً بالمنافسة والإثارة، بفضل خبرة النواخذة المشاركين وقوة المحامل المشاركة في هذه الفئة التي تُعد من أبرز وأهم سباقات الموسم، وسط التزام كامل بتعليمات السلامة البحرية وحرص الفرق على تقديم أفضل أداء للفوز بالمراكز المتقدمة.

واحتضن "دبي هاربر" مراسم التتويج عقب ختام السباق، حيث قام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتكريم الفائزين.

وحل القارب "الشقي 96" للمالك والنوخذة بطي مصبح الغشيش المري في المركز الثاني، فيما جاء القارب "الطف 9" للمالك محمد راشد الرميثي وبقيادة النوخذة يوسف أحمد الحمادي في المركز الثالث.

وأعرب محمد المري عن إعجابه بأداء المشاركين، مؤكداً أن السباق عكس المستوى العالي والندية الكبيرة التي تتميز بها سباقات فئة 60 قدماً، وقال إن الالتزام بالمسار والسرعة العالية أظهرا سباقاً مميزاً على جميع الأصعدة.

وأضاف :" تابعنا منافسة قوية بين النواخذة المتمرسين، وعروضاً مميزة من البحر وعبر اللقطات الجوية، تعكس تطور السباقات الشراعية الإماراتية ومكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والعالمي".

من جانبه، أعرب النوخذة مروان عبدالله المرزوقي عن سعادته بالفوز، مؤكداً أن الاستمرار في صدارة السباقات يمثل دافعاً لمواصلة النجاح.

وأضاف أن سباقات فئة 60 قدماً لها طابع خاص، والفوز فيها ثمرة جهد كبير من الطاقم في التحضيرات وأثناء المنافسة، ما يجعل هذا الإنجاز مصدر فخر وسعادة للجميع.