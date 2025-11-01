فلج المعلا تستضيف الجولة الـ4 من سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025

أم القيوين في الأول من نوفمبر / وام/ نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الجولة الرابعة من سلسلة سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 التي تُقام ضمن فعاليات "عام المجتمع" برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس المجلس.

وانطلقت السباقات اليوم في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين بمشاركة مختلف فئات المجتمع بما في ذلك الأسر والأطفال وأصحاب الهمم ما يجسد تكامل الجهود لتحقيق التنمية الشاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.

تخللت فعاليات السباق عروض تراثية إماراتية قدمتها فرق فنية وشعبية أسهمت في تعريف المشاركين والزوار بالموروث المحلي وإبراز المظاهر الثقافية الأصيلة إلى جانب دورها في الترويج السياحي لمناطق أم القيوين وتسليط الضوء على مقوماتها الطبيعية والتراثية.

وتم تتوّيج الفائزين بالمراكز الأولى وتكريم المشاركين المتميزين في مختلف الفئات وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة والتلاحم الوطني التي تميز مجتمع دولة الإمارات.

حضر التتويج معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة و سعادة محمد خليفة بخيت الكعبي الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.

وشارك المركز الزراعي الوطني في الفعاليات المصاحبة للسباق من خلال سوق المزارعين والذي شهد عرض مجموعة من المنتجات الزراعية المحلية من منطقة فلج المعلا إلى جانب استعراض الممارسات الزراعية والبيئية الحديثة.

وأتاح المركز للزوار والمشاركين فرصة التعرف على المنتجات العضوية والموسمية التي تُعد ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي وتشجيع الزراعة المحلية.

وشاركت شركة" سيمنز للطاقة" في الفعاليات من خلال توزيع شتلات زراعية على المشاركين والزوار من إنتاج مزارع المنطقة.

تميزت الجولة الرابعة من سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 بطابعها الزراعي نظراً لما تتمتع به المنطقة من بيئة طبيعية تجمع بين الجبال والوديان والمزارع ما منح المشاركين والزوار تجربة مميزة تعكس جمال القرى الإماراتية وثراء موروثها البيئي والاجتماعي.

تشكل سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 فرصة مهمة لاستكشاف الجوانب الثقافية والسياحية والاجتماعية التي تزخر بها القرى الإماراتية في إطار رؤية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الهادفة إلى إبراز مقومات التنمية في مختلف مناطق الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

وتنوّعت مسافات السباقات بما يناسب جميع الفئات وشملت سباق العائلة لمسافة 1.5 كيلو متر والسباق المجتمعي لمسافة 5 كيلومترات والسباق التنافسي لمسافة 10 كيلو مترات ما أتاح المجال لمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع.

جاء تنظيم سباقات "قرى الإمارات للجري" ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة من خلال مبادرات مجتمعية ورياضية تسهم في رفع جودة الحياة وتشجع على تبني نمط حياة صحي بما يرسخ قيم الخدمة المجتمعية والتطوع وثقافة المسؤولية المشتركة.

جدير بالذكر أن سباقات "قُرى الإمارات للجري" 2025 تُنظم بالشراكة مع شركة "أدنوك" وبالتعاون مع المجالس الرياضية والبلديات والهيئات السياحية على مستوى الدولة.

تُعد السباقات منصة مجتمعية ورياضية تُبرز قيم الانتماء والتلاحم وتسهم في تسليط الضوء على تنوع تضاريس الدولة الطبيعية وثراء ثقافتها وتراثها.