ختام منافسات بطولة الشطرنج الخاطف بالفجيرة

الفجيرة في الأول من نوفمبر/وام/ شهد الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي ختام منافسات بطولة الشطرنج الخاطف التي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة بمشاركة أكثر من 150 لاعباً من أكثر من 20 دولة، وسط أجواء تنافسية حافلة بالحماس والإثارة.

أسفرت نتائج البطولة عن فوز الأستاذ الدولي الكبير ألكسندر زوبريف من أوكرانيا بالمركز الأول، فيما حلّ فيربول لورداتشيسكو من مولدوفا ثانياً، وجاء إيجور ميلادينوفيك من صربيا ثالثاً.

وأكد سعادة عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، أن إقامة البطولة محطة مهمة في مسيرة النادي نحو تعزيز مكانة الفجيرة على خريطة الشطرنج العالمية، مشيراً إلى سعي النادي إلى أن يكون مركزاً إقليمياً لنشر ثقافة اللعبة واكتشاف المواهب الوطنية عبر تنظيم بطولات نوعية تستقطب نخبة اللاعبين من مختلف الدول.