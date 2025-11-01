منافسات قوية في مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة وتتويج الفائزين

سويحان في الأول من نوفمبر/ وام / شهدت "مزاينة سويحان" المحطة الأولى بمهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل ضمن أشواط سن الإيذاع للمجاهيم والمحليات (الشرايا والتلاد والشركاء) والمهجنات الأصايل، والتي خصص لها 115 جائزة موزعة على 12 شوطاً.

وتوج العميد سعيد حميد بن دلموج الظاهري مدير مديرية شرطة العين، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في منافسات اليوم السادس التي جرت في منصة مزاينة الإبل في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بسويحان، وتستمر لغاية 3 نوفمبر الحالي.

وعلى صعيد آخر، دخلت صباح اليوم ، المطايا المشاركة في أشواط سن الثنايا للمجاهيم والمحليات والمهجنات الأصايل، استعدادا لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، والطبية، والتحكيم)، وسيتم إعلان نتائجها مساء غدٍ الأحد، فيما تدخل صباح الغد الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الحول.