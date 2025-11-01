جامعة أبوظبي تستعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال "يوم الابتكار"

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / نظمت جامعة أبوظبي بالتعاون مع شركات رائدة مثل آي بي إم ومايكروسوفت وهواوي و"زكا" ومجموعات مطوري جوجل وSIFOR، فعالية "يوم الابتكار 5.0" في حرم الجامعة بمدينة العين.

واستعرضت الفعالية أحدث التطورات في مجالي الذكاء الاصطناعي والهندسة البرمجية بمشاركة أكثر من 300 طالب، إذ اختبروا تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، وتعلموا كيفية تطوير تطبيقات الشركات الكبرى وأساليب البرمجة المتقدمة.

وتضمنت الفعالية ثماني جلسات رئيسية ناقشت مواضيع منها "الذكاء الاصطناعي في الشركات مقابل الهوايات" و"كيفية بناء تطبيقات ذكية"، حيث تم استعراض أحدث الاتجاهات في عالم الأنظمة الذكية.

وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي أن "يوم الابتكار 5.0" يعكس التزامنا الراسخ بدعم الطلبة وتمكينهم من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاقتصاد المستدام والتكنولوجيا الذكية في دولة الإمارات.

من جانبه، قال كين هابسون، رئيس تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن في آي بي إم: نفخر في "آي بي إم" بشراكتنا مع جامعة أبوظبي وتنظيم مسابقة watsonx Orchestrate خلال فعالية الابتكار ما منح فرصة عملية للطلبة لاكتساب خبرات حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي وبناء حلول ذكية تساعد في تشكيل مستقبل الأعمال.