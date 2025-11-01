انطلاق منافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف – أبوظبي 2025

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / انطلقت اليوم في نادي أبوظبي للرياضات المائية منافسات بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2025، بمشاركة واسعة بلغت أكثر من 400 سباح وسباحة يمثلون 21 دولة، يتنافسون في مختلف الفئات.

وشهدت منافسات اليوم الأول تألقاً إماراتياً بتحقيق لاعبي ولاعبات نادي أبوظبي للرياضات المائية الميداليات الملوّنة، إذ أحرز أحمد هشام صفوت ذهبية تاريخية في منافسات سباق 400 م سباحة بالزعانف المزدوجة لفئة العموم رجال (18 عاماً).

وفي سباق 50 م سباحة بالزعانف المزدوجة حقق السباح سيف خالد محمد الميدالية الفضية، وأحمد هشام صفوت الميدالية البرونزية.

وفي فئة الفتيات لسباق 50 م سباحة نالت مريم جلال الميدالية البرونزية.

وفي سباق 800 م سباحة بالزعانف المونو عمومي نال مهاب إيهاب حلمي الميدالية الفضية.

شهد الافتتاح وتوّج الفائزين عبدالله الوهيبي رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للرياضات المائية، وسامح الشاذلي عضو الاتحاد الدولي للرياضات المائية، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وأحمد الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعيد العاجل رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، وسعادة العميد دكتور عمر محمد الخيال مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، وأليكساندروس ساركوس رئيس لجنة السباحة بالزعانف في الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، وأعضاء مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية خويطر الظاهري، وأحمد خلفان الجهوري، وفاطمة العامري.

وأعرب عبدالله الوهيبي عن سعادته بالانطلاقة القوية لمنافسات كأس العالم للسباحة بالزعانف في أبوظبي، معتبراً أنها شهادة جديدة على استضافة العاصمة للفعاليات العالمية الكبرى، وجودة التنظيم بعد خروج الحدث بالصورة المميزة.

وأشار الوهيبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن مشاركة أبناء الإمارات مع أبطال العالم في منافسات هذه البطولة فرصة مميزة دعماً لهم ولإكسابهم المزيد من الخبرة، لافتاً إلى أن البطولة قادرة على إظهار أبطال واعدين من مختلف المراحل العمرية.

من جانبه أكد سامح الشاذلي اعتزازه بما أظهرته منافسات اليوم الأول من البطولة من جميع النواحي سواء على مستوى التنظيم أو المستويات الفنية التي ظهرت، لافتاً إلى أن نادي أبوظبي للرياضات المائية، بما يملكه من بنية تحتية متطورة، قادر على استضافة المزيد من هذه البطولات العالمية.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للرياضات المائية فخور بما ظهرت عليه البطولة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها دولة الإمارات عند تنظيم الأحداث والفعاليات الكبرى.

وقال خويطر الظاهري إن نادي أبوظبي للرياضات المائية يعمل دائماً على إظهار الصورة المشرفة للرياضات المائية في الإمارات، واستضافته لهذا الحدث الكبير تأكيد على دوره في دعم اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة والعمل على تطويرها بما يتناسب مع أهمية الرياضات المائية.

وأضاف: يفخر مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية بتنظيم هذا الحدث العالمي على أرض الإمارات لما تملكه من بنية تحتية متطورة قادرة على استضافة المزيد من البطولات العالمية.