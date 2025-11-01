أرسنال يفوز على بيرنلي ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم

لندن في الأول من نوفمبر/ وام / فاز أرسنال على بيرنلي 2-0 اليوم في ملعب تورف مور ضمن مواجهات الأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة واصل أرسنال حفاظه على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة، فيما توقف رصيد بيرنلي عند 10 نقاط.

سجل ثنائية أرسنال كل من فيكتور غيوكيريس، وديلاند رايس في الدقيقتين 14، و35.

وضمن مواجهات الجولة ذاتها فاز فولهام على وولفرهامبتون 3-0، وفاز برايتون على ليدز 3-0، وفاز كريستال بالاس على برينتفورد 2-0، وتعادل نوتينجهام فورست مع مانشستر يونايتد 2-2.