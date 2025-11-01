الإمارات ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات في مونديال الرماية البارالمبية

العين في الأول من نوفمبر/ وام / رفعت الإمارات رصيدها إلى 7 ميداليات في منافسات كأس العالم للرماية البارالمبية، المقامة حالياً في منطقة العين، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وأحرز الراميان سعيد البلوشي وعائشة الشامسي الميدالية الفضية، ضمن مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضع الوقوف فئة SH2 مختلط للفرق، برصيد 14 نقطة، وتمكن الفريق الأميركي من الفوز بالذهبية في الطلقة الأخيرة محققا “16 نقطة”، وحصد الفريق الصيني الميدالية البرونزية.

وقام العميد سالم عبدالله براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، يرافقه محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة بتتويج الفائزين، بحضور عبدالله الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، في هيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وواصلت الهند تربعها على قمة البطولة، بحصولها على 16 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و6 فضيات وبرونزيتين، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية ولها 7 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وفضيتين، وسلوفاكيا ثالثاً بـ4 ميداليات.

وأقيمت 4 نهائيات اليوم، وكانت المسابقة الأولى في فئة المسدس 50 متراً سكتون الفئة SH1 مختلط للفرق والفردي، وفازت إيران بذهبية الفرق برصيد “1598 نقطة”، وتلتها الهند وصيفة برصيد “1588 نقطة”، ثم الصين ثالثة برصيد “1528 نقطة”.

وعلى مستوى الفردي، فاز آكاش لاعب الهند بالمركز الأول برصيد “223.1 نقطة”، وحقق مواطنه مواطنه سانديب كومار الفضية برصيد “220.5 نقطة”، ثم حصد البرونزية الصيني فينج يوكسين “201 نقطة”.

وشهدت مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار وضعية الواقف الفئة SH1 للرجال للفرق، فوز الهند بالذهبية محققة “1838.7 نقطة”، ونالت الصين الميدالية الفضية برصيد “1823.6 نقطة”، وحصدت كازاخستان البرونزية برصيد “1811.5 نقطة”.

وفي منافسة الفردي، حقق يركين غباسوف من كازاخستان المركز الأول مسجلا “250.6 نقطة”، وتبعه السلوفاكي رادوسلاف مالينوفسكي وصيفاً برصيد “249.8 نقطة”، ثم الدنماركي مارتن بلاك يورجنسن ثالثا برصيد "226.9 نقطة.

وشهدت مسابقة البندقية الهوائية 10 أمتار هوائي وضعية الواقف الفئة SH1 للسيدات، فوز الصين بذهبية الفرق مسجلة “1847.9 نقطة”، وجاءت تايلاند في المركز الثاني برصيد “1839.4 نقطة”، بينما تم حجب المركز الثالث لعدم مشاركة عدد كافٍ من الفرق.

وعلى مستوى الفردي في هذه الفئة أحرزت أفاني ليكهارا لاعبة الهند المركز الأول مسجلة “249.9 نقطة”، وتبعتها بالفضية السويدية آنا بنسون برصيد “249.3 نقطة”، ونالت البرونزية التايلاندية واننيبا ليونجفيلاي مسجلة “226.1 نقطة”.