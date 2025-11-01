سينر والياسيم إلى نهائي باريس ماسترز للتنس

باريس في الأول من نوفمبر/ وام / بلغ الايطالي جانيك سينر المصنف الثاني عالميا نهائي دورة باريس ماسترز للتنس ( 1000 نقطة) بعد فوزه السهل اليوم على الألماني الكسندر زفيريف المصنف الثالث بمجموعتين 6-0، و6-1.

ويلتقي سينر في النهائي مع فيلكس أوجر ألياسيم المصنف التاسع عالميا المتأهل من فوزه على الكازاخستاني الكسندر بوليك المصنف الثالث عشر، بمجموعتين 7-6، و6-4.