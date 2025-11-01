مشاركة 518 فارسا وفارسة في السباقين التأهيلين للقدرة بقرية بوذيب

أبوظبي في الأول من نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مشاركة 518 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، في السباقين التأهيلين للقدرة اليوم السبت في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، إقامة السباق الأول لمسافة 80 كلم، على 3 مراحل بمشاركة 209 فرسان وفارسات، أنهى 165 منهم السباق بنجاح، بينما خرج 44 لعدم اجتياز خيولهم بوابات الفحص البيطري.

وأوضح أن السباق الثاني لمسافة 40 كلم (مرحلة واحدة)، وتنافس خلاله 309 فرسان وفارسات، حيث نجح 273 منهم من اجتيازه، بينما لم يتمكن 36 فارسا وفارسة من إكماله.

ونوه بأن برنامج الموسم بقرية بوذيب للقدرة يتضمن بطولات المسافات الطويلة (160 و120 كلم)، والسباقات المحلية والتأهيلية الدولية، بالإضافة إلى فئات للسيدات والشباب والناشئين، وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.