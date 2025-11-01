روسيا تطلق الغواصة النووية "خاباروفسك" لحماية حدودها البحرية

موسكو في الأول من نوفمبر/ وام / أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن إطلاق الغواصة النووية "خاباروفسك"، في خطوة وصفتها بأنها ستضمن أمن الحدود البحرية لروسيا وحماية مصالحها الوطنية في مختلف أنحاء محيطات العالم وأعماق البحار.

وأفاد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن حفل الإطلاق أقيم في مرفأ حوض بناء السفن التابع لشركة "سيفماش" بمدينة سيفيرودفينسك، تحت قيادة وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف.

وأشار البيان إلى أن الغواصة، التي صممها مكتب "روبين" المركزي للتصميم البحري، مصممة خصيصا لتنفيذ مهام بحرية معقدة باستخدام أسلحة حديثة تحت الماء، بالإضافة إلى دمج أنظمة روبوتية متطورة لأغراض مختلفة.

وأكد وزير الدفاع الروسي، الذي وصف الحدث بـ "الهام"، أن القدرات المتقدمة للغواصة "خاباروفسك" كحاملة للأسلحة والأنظمة الروبوتية، ستمكنها من تنفيذ مهامها بنجاح لضمان أمن روسيا.

