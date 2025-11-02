"غرفة أبوظبي" تعزز دور القطاع الخاص في التحول للطاقة المستدامة بـ"أديبك 2025"

أبوظبي في 2 نوفمبر /وام/ تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025" الحدث العالمي الأكبر في قطاع الطاقة، والذي يُقام خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وتأتي مشاركة الغرفة في "أديبك 2025" في إطار التزامها بدعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته التنافسية، في ظل تحولات عالمية متسارعة نحو الاستدامة والابتكار في قطاع الطاقة؛ إذ يشكل "أديبك" منصة إستراتيجية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية والعالمية.

وقال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، إن الغرفة تسعى من خلال الحدث إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في أبوظبي والمستثمرين العالميين، واستكشاف الفرص الواعدة في الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً أن أبوظبي باتت وجهة عالمية للاستثمار في الحلول المستدامة والبنية التحتية الحديثة.

وأضاف، أن دولة الإمارات تعد مركزاً عالمياً للحوار حول مستقبل الطاقة المستدامة، موضحا أن غرفة أبوظبي تؤمن بأن المستقبل الاقتصادي يعتمد على التكامل بين الطاقة والتكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أن "أديبك" يعد المنصة المثالية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي والعالمي نحو استثمارات أكثر استدامة ونمواً، وأن مشاركة الغرفة من خلال جناحها في المعرض تجسد الالتزام بتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.

ويهدف مؤتمر ومعرض "أديبك" إلى توحيد المجتمعات والدول والصناعات حول العالم، ودفع العمل التعاوني لتوفير الطاقة بشكل مستدام وبأسعار معقولة للجميع، وتسهيل الحوار والتعاون بين القطاعات المختلفة، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والنقل البحري والخدمات اللوجستية والتصنيع، وذلك لتسريع التحول في مجال الطاقة والعمل المناخي.

وتركز نسخة هذا العام من "أديبك" على القوة التحويلية للطاقة في دفع التحول الاقتصادي العالمي، وتسلط الضوء على أهمية التكامل بين القطاعات في بناء اقتصادات منخفضة الكربون قائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تستضيف فعاليات هذا العام أكثر من 1600 متحدث عالمي عبر مؤتمرات متخصصة تغطي أحدث الاتجاهات في الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي الصناعي، وكفاءة الإنتاج، وسلاسل الإمداد الذكية.

ويُتوقع أن تشهد دورة "أديبك 2025" إطلاق عدد من المبادرات الجديدة لتنمية التحول الرقمي في قطاع الطاقة، واستعراض الابتكارات الصناعية التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني، إلى جانب جلسات تفاعلية تجمع قادة الصناعة والخبراء والمستثمرين لبحث إستراتيجيات الطاقة المستقبلية.