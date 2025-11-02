الإمارات تختتم مشاركتها في الملتقى الدولي للتمور بالمغرب

الرباط في 2 نوفمبر /وام/ اختتمت دولة الإمارات، مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للملتقى الدولي للتمور، التي أقيمت بمدينة أرفود المغربية تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر الجاري، تحت شعار "التدبير المستدام للموارد المائية: أساس تنمية نخيل التمر والواحات".

ونظم الملتقى من قبل جمعية الملتقى الدولي للتمر ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية الشقيقة، بمشاركة واسعة من المؤسسات الزراعية والبحثية المعنية بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

وشهد المؤتمر على مدار أيام انعقاده حضورا بارزا من مسؤولين حيث حضر معالي أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني بديوان الرئاسة، والتي شاركت في الملتقى منذ تأسيسه عام 2010 وللسنة الرابعة عشرة على التوالي.

وأعرب سعادة الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد عن خالص التقدير والاعتزاز بما شهده الملتقى من نجاح متميز وتنظيم رفيع المستوى، جسد روح التعاون والتبادل المعرفي بين الدول المشاركة، وأسهم في تسليط الضوء على التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التمور في المنطقة والعالم.

كما أعرب عن فخره بفوز جناح دولة الإمارات بجائزة أفضل جناح للعام 14 على التوالي وهو إنجاز مستحق يعكس ما حققته الإمارات من تميز وابتكار في مجال الزراعة وإنتاج التمور، بفضل الرؤية الحكيمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وجهود المؤسسات الوطنية التي جعلت من تمور الإمارات نموذجا عالميا في الجودة والتميز.