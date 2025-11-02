"تشونغتشينغ" تستضيف بعد غد الملتقى العربي – الصيني للإذاعة والتلفزيون

القاهرة في 2 نوفمبر/ وام / يعقد بعد غد الثلاثاء بمدينة تشونغتشينغ الصينية الملتقى السابع للتعاون العربي – الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيون، تنفيذًا للشق الإعلامي للبرنامج التنفيذي للمنتدى العربي – الصيني، وذلك بالتعاون بين قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية والهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون واتحاد إذاعات الدول العربية، وبمشاركة وزراء إعلام ورؤساء مؤسسات إعلامية من الدول العربية والصين.

وأكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أن انعقاد الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في مجال الإعلام السمعي – البصري، واستشراف آفاق جديدة لتوظيف التكنولوجيا في تطوير صناعة الإعلام ونشر ثقافة السلام والتفاهم الحضاري بين العالمين العربي والصيني.

وأوضح خطابي أن الدورة تُعقد تحت شعار “تبادل الحضارات العربية والصينية والابتكار السمعي–البصري: المكسب المشترك”، وتشمل جلسات حوار وفعاليات وزيارات ميدانية تسلط الضوء على التجارب الصينية في مجالات الذكاء الاصطناعي والإنتاج الإعلامي، بما يعزز تبادل الخبرات الرقمية والتكنولوجية بين الجانبين.

-سر-.