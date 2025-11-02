الدورة الـ11 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تنطلق 14 يناير

دبي في 2 نوفمبر/ وام / تنطلق الدورة الحادية عشرة من “منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع”، خلال الفترة من 14 حتى 15 يناير المقبل في مدينة جميرا تحت شعار “تقارب المجتمعات - Bridging Communities” وذلك بالشراكة مع موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وهيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا”، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع “PMI”.

وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الدورة ستناقش خمسة محاور رئيسة و16 محوراً فرعياً، كما أعلنت فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمنتدى www.dipmf.ae.

وتتناول محاور المنتدى، موضوعات المدينة المستدامة، والتحول الرقمي، والوظائف المستقبلية، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، والتركيز على المتعاملين.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشراكة مع موانئ دبي العالمية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع، في تنظيم الدورة المقبلة من المنتدى، تعكس المكانة الدولية التي وصل إليها كمنصة معرفية عالمية لتبادل الخبرات والمعارف، وداعماً لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار وصناعة المستقبل.

وقال معاليه: الشراكة مع الهيئات والمؤسسات التي تتفرد بخبراتها وتجاربها الطويلة في إدارة المشاريع تؤكد الثقة المتزايدة بالمنتدى، وتمثل إضافة نوعية تُسهم في إثراء الحوار العالمي وتعزيز الشراكات الإستراتيجية بما يواكب توجهات حكومة دبي في الريادة واستشراف المستقبل، إذ يشهد المنتدى استعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم الحلول الإبداعية في مجال إدارة المشاريع وتسليط الضوء على الخبرة الريادية لدبي في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والأيقونية.

وأضاف أن المنتدى يمضي في بناء منصة معرفية متكاملة تُسهم في تطوير قدرات الكفاءات الوطنية والدولية وتعزز من قدرة الحكومات والمؤسسات على تنفيذ المشاريع العملاقة بكفاءة واحترافية، وتقديم الحلول التي تخدم الأجيال القادمة.

من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يؤكد تنظيم منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع للعام الحادي عشر على التوالي، حرص قيادتنا الرشيدة على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميز في إدارة المشاريع الكبرى التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وتسهم في تعزيز رفاهية المجتمع وسعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأضاف معاليه: يسعدنا أن نكون شريكاً منظماً لهذا المنتدى الذي أصبح منصة رائدة لتبادل المعارف والخبرات، ويستقطب نخبة من الخبراء والمختصين في إدارة المشاريع من مختلف أنحاء العالم، فيما رسخت دبي ريادتها في تنفيذ مشاريع كبرى ونوعية جعلتها نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى المستقبلية إلى إنجازات ملموسة، ونتطلع من خلال هذه الدورة إلى تبادل الرؤى مع المؤسسات العالمية والشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى استعراض خبرتنا في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة ضمن إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050”.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: يُعد منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع منصة حيوية لرسم ملامح مستقبل تنفيذ المشاريع والابتكار، وتفخر موانئ دبي العالمية بمواصلة دعمها لهذا الحدث الذي يجسد رؤية دبي لبناء مجتمعات مستدامة ومترابطة ومرنة، ونتطلع إلى المساهمة بخبراتنا في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية لتحقيق أهدافنا المشتركة”.

وأضاف: بينما تتواصل أعمال بناء مقرنا الرئيس العالمي الجديد في مدينة إكسبو دبي – وهو إنجاز بارز في مسيرتنا الممتدة على مدى خمسين عاماً – نواصل التزامنا بالابتكار والنمو المسؤول وخدمة حركة التجارة العالمية.

وقال السيد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: نفخر في إعمار بأن نكون شريكاً منظماً في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع الذي يجسد مكانة دبي الريادية مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، ويتيح المنتدى فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة المشاريع الكبرى التي تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وتعزز رؤية دبي لتكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والاستثمار”.

من جانبه قال السيد بيير لو مان، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع: في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تتبادل أبرز العقول العالمية الأفكار والرؤى التي تُسهم في تشكيل مستقبل مهنتنا، إذ يُركز منتدى عام 2026 على المجتمعات المستدامة، مؤكداً الدور الحيوي الذي يؤديه المتخصصون في إدارة المشاريع في تحقيق نجاح المشاريع ورفع جودة الحياة، فالمشاريع ليست مجرد مبادرات محددة، بل هي محركات للتغيير تسهم في بناء اقتصادات مرنة ومجتمعات مزدهرة ومستقبل مستدام للأجيال القادمة”.

يُذكر أن المنتدى استقطب منذ انطلاقه عام 2014 أكثر من 20 ألف مشارك و400 خبير ومختص في إدارة المشاريع من مختلف أنحاء العالم، وطرح عبر دوراته المتعاقبة محاور متنوعة وشعارات متعددة أبرزها: “إدارة المشاريع تدعم الابتكار”، و”استشراف المستقبل”، و”بناء الأمم”، و”تعزيز جودة الحياة”، و”مستقبل مستدام”، وصولاً إلى شعار الدورة الحالية “تقارب المجتمعات”.