من العاصمة إلى العالم/ أبوظبي تسرع وتيرة ابتكارات الشركات الناشئة

أبوظبي في 2 نوفمبر / وام / نجحت العاصمة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المدن العالمية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بفضل بيئتها المتكاملة التي تحتضن المبدعين وتمنحهم أدوات النمو، وتتيح للشركات الناشئة الانطلاق نحو الأسواق الدولية بثقة وطموح.

وتعد"Hub71” في طليعة المنظومات المتكاملة التي تسهم في تعزيزمكانة أبوظبي كمركز عالمي لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، إذ تحتضن اليوم ما يقارب 300 شركة ناشئة نجحت مجتمعة في جمع تمويلات تجاوزت 9 مليارات درهم، وحققت إيرادات تفوق 5 مليارات درهم، ما يعكس ديناميكية الاقتصاد الرقمي في الإمارة، وصعودها كأحد أسرع الأسواق الناشئة نمواً في المنطقة.

وأكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لمنظومة Hub71، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن منظومة التكنولوجيا في أبوظبي تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع الدولي من خلال مبادرات وبرامج نوعية تُعزّز حضور الشركات الناشئة على الساحة العالمية، موضحا بأن أحدث توسعات المنظومة شملت هونغ كونغ عبر إطلاق برنامج اندماج الشركات الناشئة، إلى جانب توقيع شراكات استراتيجية جديدة تعزز مسارات النمو للشركات المحتضنة، في إطار جهود متواصلة لفتح آفاق أوسع أمام الشركات الناشئة للتوسع من وإلى أبوظبي.

وأضاف، أن المنظومة تركز على القطاعات التي تشكل ركائز المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المناخية، والأصول الرقمية، إلى جانب المنظومة الجديدة المتخصصة في علوم الحياة Hub71+ Life Sciences ، مؤكدا أن هذه المجالات تشهد طلبًا عالميًا متزايدًا وتوفر فرصًا للنمو، لذلك تعتزم المنظومة تمكين مؤسسي الأعمال الطموحين من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية انطلاقًا من أبوظبي.

وتتعدد قصص النجاح النوعية لشركات انطلقت من أبوظبي نحو العالمية، ومنها شركة "Aurem" التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها؛ إذ نجحت في تقديم حلولاً تكنولوجية مبتكرة لقطاع الخدمات المالية، وتُعد من بين الشركات الناشئة التي استفادت من منظومة Hub71 منذ انضمامها مطلع العام الجاري.

وأكد مايكل واتكينز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "Aurem” لـ "وام" أن الشركة نجحت في جمع تمويلات إجمالية تصل إلى 7 ملايين دولار، وتسعى حالياً إلى التوسع دولياً انطلاقامن العاصمة، مشيرا إلى أبرز ابتكاراتهم المتمثلة في منتج الذكاء الاصطناعي Workflow Builder، والذي يمكن المؤسسات من بناء قواعد البيانات والعمليات المالية في ساعات أو أيام، مقارنة بالأشهر التي تتطلبها الأنظمة التقليدية.

وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية، أشارت لورا توهيرت، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "Vivan Therapeutics"، إلى إن شركتها المتخصصة في تقديم توصيات علاجية مخصصة لمرضى السرطان نجحت في جمع أكثر من 4.6 مليون جنيه إسترليني كرأس مال، إلى جانب 3.7 مليون جنيه إسترليني كتمويل منح بحثية عالمية، وتعمل حالياً على إنشاء مختبرات في أبوظبي بالتعاون مع مراكز طبية محلية لتطبيق تقنياتها المبتكرة.

وأوضحت أن التقنية التي طورتها الشركة تعتمد على تحليل بصمات الأورام لتحديد تركيبة العلاج الأنسب لكل مريض، ما يجعل العلاج أكثر دقة وأقل سمّية وكلفة، مؤكدة أن البيئة التنظيمية المرنة في أبوظبي تتيح تطبيق هذه التقنيات سريعاً لخدمة المرضى.

وفي قطاع التكنولوجيا المالية، أكد أبيناف ميتا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Mansa"، أن شركته التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها ضمن منظومة Hub71، نجحت في جمع 10 ملايين دولار من مستثمرين عالميين، كما حققت حجم معاملات تجاوز 250 مليون دولار أمريكي عبر حلولها المتخصصة في توفير السيولة الرقمية.

وقال إن الشركة تتعاون مع عدد من شركات الدفع داخل الإمارات وخارجها، وتستفيد من دعم المنظومة في بناء شراكات مع جهات حكومية وخاصة، مؤكدا على أن أبوظبي تعد مركزاً مالياً مزدهراً يوفر بنية تحتية مثالية لنمو شركات التكنولوجيا المالية.

وفي قطاع التكنولوجيا الصناعية، قال مصطفى جيفري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Monit"، إن الشركة المختصة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء المدمج، انتقلت مؤخرا من باكستان إلى أبوظبي عبر منظومة Hub71 بهدف التوسع في أسواق الخليج، لا سيما في الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأوضح أن الشركة حققت إيرادات بلغت 3 ملايين دولار، وتسعى حالياً لجمع 3 ملايين دولار إضافية لدعم توسعها وإنشاء خط تجميع في أبوظبي لتصنيع أجهزتها وتصديرها إلى المنطقة، مشيرا إلى أن تقنية الشركة المبتكرة تركز على منع الحوادث وإنقاذ الأرواح في بيئات العمل الخطرة مثل النفط والغاز والتعدين، وذلك لحماية العمال وتحسين جودة بيئات العمل.