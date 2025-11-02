دبي تستضيف "قمة القيادة للمرأة في الهندسة 2025" الأربعاء المقبل

دبي في 2 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي يومي 5 إلى 6 نوفمبر الحالي قمة القيادة للمرأة في الهندسة 2025 التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات “IEEE” – فرع دولة الإمارات بمشاركة أكثر من 200 من الأعضاء والقيادات النسائية يمثلن أكثر من 10 دول.

وتهدف القمة إلى تعزيز دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الإرشاد المهني وتوسيع شبكة العلاقات وتطوير المهارات القيادية وتمكين التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي بما يعزز البيئة الابتكارية والتميز المهني.

ويشارك في القمة نخبة من الأكاديميين والتنفيذيين من داخل الدولة وخارجها من بينهم الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي والرئيس الفخري لفرع IEEE في الإمارات والدكتورة هيفاء جمال الليل رئيسة جامعة عفت في المملكة العربية السعودية والبروفيسور حسين الأحمد نائب رئيس جامعة دبي ورئيس فرع IEEE في الإمارات والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر في دبي إلى جانب ممثلين من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركات رائدة مثل طاقة وستراتا وتترأس القمة الدكتورة ديانا داوود من جامعة دبي بمشاركة الدكتورة ميسم وهبه والدكتورة ياسمين حلواني.

وتُقام القمة بدعم جهات محلية ودولية من بينها جامعة دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومركز الأمن السيبراني في جامعة نيويورك أبوظبي.

وتركز أجندة القمة على جلسات تفاعلية للنمو المهني ومسابقات بحثية وحوارات حول الريادة النسائية والابتكار.