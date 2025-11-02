بطولة السلق تختتم الأشواط التمهيدية وتعلن المتأهلين للنهائيات

دبي في 2 نوفمبر/ وام / اختتمت اليوم منافسات الأشواط التمهيدية لـ"بطولة السلق" في نسختها التاسعة عشرة التي تنظمها إدارة بطولات فزاع بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بعد أربعة أشواط حافلة بالتحدي والإثارة على مضامير المرموم بمشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت السباقات تنافساً قوياً لحجز بطاقات التأهل إلى النهائيات حيث تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل شوط إلى المرحلة النهائية المقررة في الخامس من أبريل المقبل.

وأكدت نتائج الأشواط المستوى العالي من الجاهزية للسلق المشاركة مع بروز أسماء جديدة عكست اتساع قاعدة هذه الرياضة التراثية العريقة فقد حقق سيف حمد الشامسي المراكز الثلاثة الأولى في شوط الإناث للمحترفين من خلال “زوبعة” و“بهرجة” و“زعزعة” بينما فاز “رصاصي” لمالكه سعيد غريب مرخان في شوط الذكور تلاه “مستانس” لعامر محمد المنصوري و“هداد” لعبد الله سليمان الصوافي.

وفي فئة الملاك حصدت “لسعة” ليونس شفيع إبراهيم المركز الأول في شوط الإناث وحقق “عقاب” لمالكه الفوز في شوط الذكور.

وقال راشد حارب الخاصوني من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث إن البطولة تؤكد عاماً بعد عام مكانتها كمنصة تراثية ورياضية رائدة تسلط الضوء على مهارة الملاك وحرصهم على تطوير هذه الرياضة فيما أوضح جمعة المهيري رئيس اللجنة الفنية أن التصفيات شهدت مشاركة نوعية وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً مشيراً إلى أن النهائي المقبل سيشكل مشهداً تراثياً مميزاً يليق بتاريخ البطولة.