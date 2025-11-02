انطلاق "تحدي دبي للدراجات الهوائية" بمشاركة أكثر من 40 ألف دراجا

دبي في 2 نوفمبر/ وام / في أولى الفعاليات الرئيسية ضمن تحدي دبي للياقة 2025، انطلق اليوم “تحدي دبي للدراجات الهوائية” برعاية “دي بي ورلد” في أجواء استثنائية شهدت تحوّل شارع الشيخ زايد إلى أحد أشهر مسارات الدراجات في العالم، وذلك بمشاركة قياسية بلغت 40,327 مشاركاً في دورته السادسة، في تجسيد حيّ لقيم الترابط والمشاركة المجتمعية.

وباعتبارها الفعالية الرئيسية الافتتاحية لتحدي دبي للياقة 2025، شكّل تحدي دبي للدراجات الهوائية انطلاقة حماسية لشهرٍ حافل بالنشاط والحركة، حيث انطلق المشاركون من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة على دراجاتهم في مسارات مرّت ببعض أشهر معالم دبي، مثل متحف المستقبل، وبرج خليفة، وقناة دبي المائية.

وشهد “تحدي دبي للدراجات الهوائية 2025” مشاركة واسعة امتدت من العائلات التي خاضت تجربتها الأولى على مسار وسط مدينة دبي، إلى الرياضيين المحترفين الذين اختبروا حدود قدراتهم في جولات السرعة، مجسّدا المعنى الفعلي لشعار الدورة الحالية «ابحث عن تحدّيك»، ومؤكدا أن مفاهيم اللياقة والنشاط البدني متاحة للجميع مهما تباينت مستوياتهم وخبراتهم.

واختار المشاركون هذا العام بين تجربتين مميزتين تناسبان جميع المستويات؛ فقد قدّم المسار العائلي على مسافة 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي تجربة ممتعة للعائلات والأطفال على شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، مع إطلالات خلابة على دبي أوبرا، وبرج خليفة، لتكون بداية ملهمة لعشّاق الدراجات الجدد.

أما الباحثون عن تحدٍّ أطول، فقد خاضوا تجربة المسار الممتد على مسافة 12 كيلومترًا على شارع الشيخ زايد، الذي وفّر رحلة قيادة فريدة في قلب المدينة مرورا بـمتحف المستقبل، وقناة دبي المائية، والمعالم المعمارية المميزة التي ترسم المشهد البانورامي لدبي. وقد صُمم المسار بشكل مريح وسلس ليكون متاحا لجميع مستويات اللياقة، مع الحفاظ على عنصر التحدي وتجاوز أول التحديات الرئيسية ضمن أهداف 30×30.

وأضفت الفقرات الترفيهية المميزة طاقة وحماسا كبيرين إلى أجواء الفعالية، حيث امتلأت المسارات بالأنشطة التفاعلية الحماسية التي منحت المشاركين تجربة استثنائية طوال الحدث، فعلى المسار العائلي الممتد لمسافة 4 كيلومترات، استقبل الدراجون شخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة، بينما قدّمت محطة "رايد آند ستايل" تجربة ممتعة للمشاركين أتاحت لهم تزيين دراجاتهم بالأشرطة الملونة، والكرات القماشية، والملصقات المخصصة لإضفاء لمستهم الخاصة على التجربة.

أما على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومترا، فكانت الأجواء مفعمة بالطاقة منذ لحظة الانطلاق، حيث تفاعلت الحشود مع المذيعة كيتي أوفري، التي شجعت المشاركين وأشعلت حماسهم، فيما قدّم كلٌّ من دي جي شون ودي جي كول كاتس، نجمي مهرجان "أنتولد دبي"، عروضًا موسيقية حيّة أضفت على المسار أجواءً مليئة بالإيقاع والنشاط.

وشهدت الفعالية عروضا مميزة لفرقة الطبول والمزامير التابعة لمدرسة الفلبين في دبي وفريق التشجيع الإماراتي "يو ايه إي أُول ستارز"، فيما أضفت شخصية تيدي مونستر أجواءً من البهجة على العائلات في منطقة التجمع.

كما عرضت شاشة إلكترونية للسرعة سرعات الدراجين أثناء مرورهم في لمسة تفاعلية مميزة.

وشارك في الفعالية عدد من أبرز الشخصيات العالمية في مجالات اللياقة والصحة والترفيه، من بينهم كايلا إيتسينس، غاري بريكا، لينا ديب، والنجم الرياضي السابق باكاري ساجنا، الذي شارك في التحدي ضمن أجواء مليئة بالحماس والطاقة.

وانطلقت فعاليات اليوم بجرعة عالية من النشاط والإثارة مع جولات السرعة لتحدي دبي للدراجات الهوائية، حيث بدأ الدراجون المحترفون يومهم على المسار الممتد لمسافة 12 كيلومترًا عند الفجر، محافظين على سرعة متوسطة تجاوزت 30 كيلومترًا في الساعة على طول شارع الشيخ زايد، في انطلاقة مميزة سبقت الفعالية الرئيسية.

وتماشيًا مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يعود تحدي دبي للدراجات الهوائية هذا العام ليسهم في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أكثر مدن العالم نشاطا وحيوية.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: رؤية أكثر من 40 ألف مشاركا مجتمعين هذا الصباح كانت لحظة ملهمة بما يجعل دبي مدينة استثنائية بحق، وفي عام المجتمع في دولة الإمارات، يجسد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد دور الرياضة واللياقة في توحيد الناس من مختلف الخلفيات والمستويات وما شهدناه اليوم من مشاركة مميزة تتزايد عاما بعد آخر يعكس التزام مجتمعنا الحقيقي بتبنّي أسلوب حياة صحي ونشط. إن رؤية العائلات والأصدقاء والأفراد من جميع القدرات يتشاركون الطريق معًا تجسّد تماما الهدف الذي نسعى إليه في دبي: مدينة موحدة، وصحية، ونشطة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: كانت انطلاقة استثنائية لتحدي دبي للياقة 2025. مشهد آلاف الدراجين وهم يجوبون شارع الشيخ زايد هذا الصباح يؤكد شغف دبي ومجتمعها بالحياة النشطة. ويواصل تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد إلهام مجتمعنا، محوّلًا طرق دبي الشهيرة إلى احتفالية تتميز بالحركة والصحة والمشاركة المجتمعية. وتؤكد هذه الفعالية الرئيسية أن اللياقة تكتسب معناها الحقيقي عندما تُمارس بشكل جماعي، وأن الحماس والطاقة والشغف الذي شهدناه اليوم سيكون دافعا لإلهام سكان وزوار المدينة لمواصلة ممارسة الرياضة طوال شهر نوفمبر.

وتستعد دبي لثلاث فعاليات رئيسية قادمة وهي: تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، والذي يعود إلى سد حتّا يومي 8 و9 نوفمبر، وتحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، في 23 نوفمبر، ليجمع مجددا مئات الآلاف من المشاركين على شارع الشيخ زايد، إلى جانب الفعالية الجديدة كليا دبي يوغا، التي تُقام في 30 نوفمبر بحديقة زعبيل، لتختتم التحدي بلحظة من الصفاء الذهني والتوازن الداخلي.

كما تتوفر ثلاث قرى 30×30 مجانية للياقة و30 مركزًا مجتمعيًا للياقة، إلى جانب الآلاف من الحصص والأنشطة المجانية المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة، بما يمنح الجميع فرصة المشاركة في التحدي وتحقيق أهداف 30×30.

يُنظَّم تحدي دبي للدراجات الهوائية من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، بدعم من دي بي ورلد، الشريك الرئيسي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين

وما زال الوقت مناسبًا للانضمام إلى تحدي دبي للياقة 2025 واكتشاف طريقك نحو حياة أكثر صحة ونشاطًا. سجّل الآن عبر

www.dubaifitnesschallenge.com.