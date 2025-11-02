3 ميداليات ملونة لبطلات الإمارات في اليوم الأول من بطولة العالم للجوجيتسو بتايلاند

بانكوك في 2 نوفمبر/ وام / حقّقت بعثة الإمارات إنجازاً متميّزاً اليوم في انطلاقة منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في العاصمة التايلاندية بانكوك، إذ نالت بطلات الإمارات ثلاث ميداليات ملونة أمام أقوى بطلات العالم المصنّفات.

ونجحت البطلة أسما الحوسني في انتزاع الميدالية الذهبية عن وزن 52 كجم، بعد أداء راقٍ ورغبة قوية في الفوز، لتُهدِي هذا الإنجاز لدولة الإمارات، كما حقّقت البطلة عائشة الشامسي الميدالية الفضية في وزن 45 كجم، في بطولة تضم نخبة قوية من بطلات العالم، فيما حصدت البطلة بلقيس عبدالكريم الميدالية البرونزية أيضاً عن وزن 45 كجم، لتُعزّز حضور بنات الإمارات في ساحة المنافسة العالمية.

وتُقام منافسات البطولة في صالة استاد هوامارك بالعاصمة بانكوك، بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم في فئات الرجال والسيدات، والشباب والفتيات تحت 21 و18 عاماً، والناشئين والناشئات تحت 14 و16 عاماً، ويشارك وفد دولة الإمارات في هذا الحدث العالمي بــ 110 لاعبين ولاعبات عبر مختلف الفئات.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين بانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعبدالله الزعابي مدير إدارة الاتصال والتسويق، والبطل العالمي فيصل الكتبي رئيس قسم المنتخبات الوطنية باتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وأعرب سعادة محمد سالم الظاهري عن فخره بإنجاز بنات الإمارات في اليوم الأول، قائلاً إن هذه الميداليات الثلاث ستكون أول الغيث للاعبينا ولاعباتنا، وستكون دافعاً كبيراً لهم خلال مشوار البطولة.

وأكد أن استدامة إنجازات الجوجيتسو في الإمارات ما هي إلا انعكاس أصيل لدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة سعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، ومساندة الأسر والعائلات كنواة أساسيّة، وكذلك شركاء النجاح من الرعاة.

من جانبه، أفاد مبارك صالح المنهالي بأن البطولة تقدّم مستوى فنياً عالياً، وأشاد بقوة أداء بنات الإمارات، معرباً عن رضاه عن الأداء في ظل المنافسة الشرسة مع مصنّفات العالم.

وأعرب عن تفاؤله الكبير بتحقيق المزيد من الميداليات في الأيام المقبلة، لا سيما أن بطولة العالم تعد مؤشرا حقيقيا على مستوى تطور اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات.

وعبرت أسما الحوسني عن سعادتها بالميدالية الذهبية التي حقّقتها، مؤكّدة أن هذا الإنجاز لحظة تاريخية بالنسبة لها في حدث عالمي كبير، وقد استعدّت له منذ شهور طويلة.

وأضافت: النزال النهائي مع بطلة أوكرانيا كان الأقوى لي في كل نزالات البطولة، خاصة أن الوقت الأصلي انتهى بالتعادل، وتم اللجوء إلى نقاط الحسم الذهبية التي استمرت ما يقرب من أربع دقائق من التركيز والإصرار والعزيمة.

وقالت عائشة الشامسي، صاحبة الميدالية الفضية: أنا سعيدة للغاية بهذا الإنجاز، واكتسبت خبرة دولية كبيرة من المشاركة في هذه البطولة. هذا اليوم مهمّ في مسيرتي وأنا متحفّزة لبذل المزيد في الأيام المقبلة.

وقالت بلقيس عبدالكريم، صاحبة الميدالية البرونزية: كنت أتمنى حصد الذهب، لكن الجوجيتسو رياضة الثواني والتركيز، وقد استفدت الكثير من المشاركة في هذه البطولة الكبيرة، وسأعمل على تطوير أدائي في المستقبل القريب.

يذكر أن بنات الإمارات سيشاركن غداً في منافسات وزني 63 و70 كجم، بينما تبدأ منافسات الرجال بنزالات وزن 56 كجم التي يشارك فيها البطل الإماراتي عمر السويدي، في مشهد يتطلّع إليه جمهور الرياضة الإماراتية بكثير من الثقة والتفاؤل.

ويعد هذا الأداء الواعد من بنات الإمارات رسالة واضحة بأن رياضة الجوجيتسو في الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو التميّز، بفضل الاستثمار في المواهب الوطنية، والإستراتيجية الطموحة، والبنية التحتية المتطورة، ما يبشّر بمزيد من الإنجازات على الساحة العالمية.