أبوظبي للرياضات البحرية يتوج الفائزات في بطولة "صيد الأسماك" للسيدات

أبوظبي في 2 نوفمبر/ وام / أسفرت نتائج بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات عن فوز الفريق رقم “23” بقيادة عائشة المعمري بالمركز الأول محققاً 20.70 كجم، وجاء ثانياً الفريق رقم “24” بقيادة مريم المنصوري مسجلا 16.88 كجم، وثالثة عائشة السويدي بعد تسجيلها 11.54 كجم.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن البطولة حققت مشاركة كبيرة للسيدات، في إطار حرصه المستمر على تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في الرياضات البحرية، ودعم مشاركتها الفاعلة في الفعاليات المجتمعية.

وتوجت الفائزات مريم بلفقيه، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ووديمة الظاهري، ممثلة هيئة البيئة -أبوظبي.