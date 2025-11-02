مزاينة سويحان بمهرجان الظفرة توفر تجربة تراثية مميزة للسياح

سويحان في 2 نوفمبر/ وام / تقدم مزاينة سويحان، المحطة الأولى لمهرجان الظفرة، تجربة مميزة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها، وتستقبلهم وسط أجواء تراثية في حضيرة القهوة والمجلس إلى جانب متابعة منافسات مزاينة الإبل، والتجول في السوق الشعبي وركن المطاعم والمقاهي المتنقلة.

وخلال زيارتهم لموقع المزاينة، أعرب عدد من السياح الأجانب، عن إعجابهم بالفعاليات والمسابقات التي تتضمنها مزاينة سويحان والتي تقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأكدوا أن مزاينة سويحان تعد وجهة جاذبة للسياح ومحطة للتعرف على جوانب من التراث الإماراتي وخصوصاً التراث المرتبط بالإبل والصحراء، مشيرين إلى أن أجواء المزاينة والفعاليات المصاحبة كانت مميزة وجميلة تفاعلوا معها مع أسرهم، وتركت لديهم صورة رائعة عن التراث واهتمام دولة الإمارات به.

وتمتاز سويحان، برمالها الذهبية والتي تستقطب السائحين من محبي الطبيعة لاكتشاف جمالها وكثبانها الرملية، وتبعد المنطقة عن مدينة العين نحو 73 كيلومتراً وعن العاصمة أبوظبي نحو 120 كيلومتراً.

وتعتبر مزاينة سويحان أولى محطات مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، وتقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث الذي يحفل بالعديد من ميادين سباقات الهجن وعزب الإبل والمزارع، إلى جانب السوق الشعبي والمطاعم والمقاهي المتنقلة المصاحبة للمزاينة.