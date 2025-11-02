الإمارات تشارك في منافسات البولينج والرماية بأولمبياد الصم بطوكيو

دبي في 2 نوفمبر/ وام / أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركة منتخب الإمارات في أولمبياد الصم الذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر الحالي، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين الصم من مختلف دول العالم.

ويشارك المنتخب الوطني في منافسات البولينج والرماية، حيث يقيم حالياً معسكراً إعدادياً في صالة مركز دبي للبولينج ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل السفر إلى اليابان.

ويضم منتخب البولينج 6 لاعبين هم أيمن المقبالي، وطارق شهاب، وعدنان معلّمي، وعدنان الجابري، وعلي الجابر، ووليد رضوان، فيما يشارك في مسابقة الرماية “مسدس هوائي 10 أمتار وبندقية سكتون 50 متراً” اللاعبون حسن البلوشي، وحسن لوتاه، وراشد عبد الله الشامسي.

ويشرف على تحضيرات المنتخب الجهاز الفني المكون من شاكر علي وخالد محمد آل علي وحمد الدرمكي، تحت إشراف عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم ورئيس البعثة، وبمساندة مترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني.

وأعرب عبدالله أهلي عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب على تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الصم في الدولة، مشيداً بجدية اللاعبين وروحهم العالية خلال المعسكر التحضيري.

من جانبه أكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن اللجنة تولي رياضة الصم اهتماماً كبيراً ضمن منظومة رياضات أصحاب الهمم، مشيراً إلى أن المشاركة في أولمبياد طوكيو تمثل خطوة جديدة في مسيرة التطور والتمثيل المشرف للرياضة الإماراتية على الساحة الدولية.