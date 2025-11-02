منتخب الأردن يفوز بلقب بطولة الفجيرة الدولية للتنس

الفجيرة في 2 نوفمبر/ وام / أحرز المنتخب الأردني لقب النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للتنس بعد فوزه على قطر (2-0) في المباراة النهائية مساء أمس، بينما حصد المنتخب الإيراني المركز الثالث.

وأكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس ناصر يوسف المرزوقي أن بطولة الفجيرة الدولية للمنتخبات فتحت صفحة جديدة بنوعية الفعاليات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد، وإضافة جديدة لنادي الفجيرة للتنس، ونقطة تحول في جهود تطوير رياضة التنس ونشر ثقافتها.

من جهته قال رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للتنس عبد الغفور بهروزيان إن المستويات الفنية للاعبي المنتخبات المشاركة في البطولة مميزة لاسيما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والدور نصف النهائي.

ونوهت مديرة النادي هانية ريكي إلى دعم اتحاد التنس للبطولات والفعاليات التي تقام في النادي، واستقطاب أفضل الرياضيين لتحقيق نقلة نوعية مستقبلا.