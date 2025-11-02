"أوبك+" تقر تجميد زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من 2026

فيينا في 2 نوفمبر/ وام/ جددت كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان التزامها المشترك بدعم استقرار سوق النفط العالمي في ضوء الأسس القوية التي تشهدها أسواق النفط حالياً وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي المستقر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" اليوم والتي كانت قد أعلنت في أبريل ونوفمبر 2023 عن تعديلات طوعية إضافية في مستويات الإنتاج حيث جرى خلال الاجتماع استعراض أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية.

وفي ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العالمي والأسس المتينة للسوق والمتمثلة في انخفاض مستويات المخزون النفطي قررت الدول المشاركة إجراء تعديل في الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.65 مليون برميل يومياً من التخفيضات الطوعية الإضافية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 على أن يتم تنفيذ هذا التعديل اعتباراً من ديسمبر 2025.

كما قررت الدول الثماني نظراً لعوامل موسمية تجميد زيادات الإنتاج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2026.

وأكدت الدول المشاركة إمكانية إعادة إنتاج جزء أو كامل الكميات البالغة 1.65 مليون برميل يومياً بشكل تدريجي وفقاً لتطورات السوق، مشددة على استمرارها في متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرارها مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة لتمديد أو إلغاء أو عكس أي من التعديلات الطوعية السابقة بما في ذلك تخفيضات 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.

وأشارت الدول الثماني إلى أن هذا الإجراء سيسمح بتسريع وتيرة التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة مؤكدة التزامها الجماعي بالتقيد الكامل بإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج والتي سيتم متابعتها من قبل اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

كما أكدت الدول المشاركة عزمها التعويض الكامل عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، موضحة أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستوى الالتزام وآلية التعويض على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 30 نوفمبر 2025.