خالد بن سلطان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة سويحان

سويحان في 2 نوفمبر/ وام/ توج الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، مساء اليوم، الفائزين في أشواط سن الثنايا ضمن مسابقات مزاينة سويحان، المحطة الأولى في مهرجان الظفرة بدورته التاسعة عشرة، والتي تقام في ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث بمدينة سويحان وبتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وأشاد الشيخ الدكتور خالد بن سلطان آل نهيان، بدور اللجنة المنظمة لمزاينات الإبل في مهرجان الظفرة، والتي أصبحت منصة تراثية تجمع ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمهتمين بالفعاليات التراثية، للمشاركة في موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي والتفاعل مع برامجه المتنوعة.

حضر إعلان النتائج الشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وسعادة عبيد خلفان المزروعي المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبدالله بطي القبيسي المدير التنفيذي لقطاع التوعية والمعرفة التراثية بالهيئة، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل ومحبي المزاينات والمسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت نتائج شوط ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات عن فوز “نوادر” لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني “وطن” لمالكها الشيخ محمد بن صقر بن محمد القاسمي، وجاءت بالمركز الثالث “وسام” لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

وذهب المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 – محليات إلى "سمو" لمالكها سيف عمر بخيت مهنا المنصوري، وكان المركز المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 – مجاهيم إلى "المعضم" لمالكها محمد حمد محمد النابت المري، وفي شوط ثنايا الشركاء - محليات نالت المركز الأول "أفعال" لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وحظيت "الحاكمة" لمالكها بخيت عبدالله بخيت ناجي المنهالي على المركز الأول في شوط ثنايا الشركاء - مجاهيم، وحققت "ريم الفلا" لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2 - محليات، وحظيت "عجايب" لمالكها ملهم مسلم مبارك سعيده الراشدي بالمركز الأول في شوط ثنايا المهجنات الأصايل.

أما في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات فحصدت المركز الأول "لضا" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري، وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم استحقت المركز الأول "الحشاشة" لمالكها سعيد سالم بخيت حريك المنهالي، وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 2 – مجاهيم نالت المركز الأول "سمو" لمالكها سهيل محمد كردوس عبيد العامري، واحتلت "الإماراتية" لمالكها سالم عوض مسلم سعد الراشدي المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 - مجاهيم، وحققت "سمحه" لمالكها حمد خلفان سيف المعولي المركز الأول في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل 1 – محليات.

ويسعى مهرجان الظفرة إلى تعزيز استمرارية تربية الإبل ورعايتها، ويدعم المهتمين بمسابقات الصيد بالصقور، والخيول العربية الأصيلة، والمسابقات التراثية، ويشجِّع امتلاك السلالات الأصيلة والمحافظة عليها.

ويهتم المهرجان بتوحيد المعايير وتكثيف الجهود لتحقيق النجاح في المزاينات، وزيادة عدد المشاركين فيها، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة الإقبال على البيع والشراء، إضافةً إلى تطوير السياحة الداخلية والخليجية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يسلِّط الضوء على أهمية المنطقة، ويعزِّز مكانة إمارة أبوظبي وجهةً رائدةً لمزاينات الإبل.

وتعكس المهرجانات والبرامج التراثية التي تنظِّمها هيئة أبوظبي للتراث دور أبوظبي في صون التراث المحلي والعربي ودعمه عالمياً، إلى جانب تسليط الضوء على «السنع» الإماراتي، وترسيخ قِيَم الهُويَّة الوطنية والقِيَم التراثية في المجتمع، إضافةً إلى توثيق الممارسات التراثية، ما ينسجم مع إستراتيجية صون وحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي.