منتخبنا الوطني يبدأ مشواره غدا في كأس العالم للناشئين لكرة القدم بلقاء كوستاريكا

الدوحة في 2 نوفمبر/ وام/ يبدأ منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم، غدا “ الإثنين” مشواره في بطولة كأس العالم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بمواجهة منتخب كوستاريكا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم تحت 17 عاما- (فيفا) قطر 2025، جاهزيتها للحدث العالمي المقرر انطلاقته غدا بمشاركة 48 منتخبنا للمرة الأولى.

وتشهد البطولة مشاركة 5 منتخبات لأول مرة وهي، فيجي، وجمهورية إيرلندا، وزامبيا، والسلفادور، وأوغندا.

وتتواصل منافسات كأس العالم للناشئين على مدار 25 يوماً، اذ يبلغ عدد مباريات البطولة 104 مباريات تستضيفها 8 ملاعب في منطقة اسباير زون، فيما تقام المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي بالمنطقة ذاتها.

وبحسب اللجنة المنظمة سيشهد دور المجموعات وحتى دور الـ 32، إقامة ما يصل إلى 8 مباريات في اليوم الواحد.