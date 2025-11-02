“عفجان” يحرز لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ليبيا

بنغازي في 2 نوفمبر/ وام/ أحرز الجواد “عفجان” لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في ليبيا، على مضمار نادي الوطن للرماية والفروسية في بنغازي أمس، ضمن المحطة السادسة عشرة من النسخة الثانية والثلاثين.

جاء تنظيم الحدث ضمن فعاليات كرنفال ليبيا التراثي الثاني، بمشاركة 96 خيلاً في 6 أشواط من نخبة مرابط الخيول العربية في ليبيا، في أول نسخة تقام على الأراضي الليبية، ترسيخاً لحرص دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع الدول العربية، وتعزيز حضور الخيل العربي الأصيل في مختلف المضامير الدولية، دعماً لمسيرة الحفاظ على هذا الإرث العريق وإعلاء شأنه عالمياً.

وتمكن الجواد “عفجان” المنحدر من نسل (تي إم فريد تكساس × مزون)، لإسطبلات ذات الرمال، بإشراف المدرب محمد فرحات، وقيادة الفارس أمجد إبراهيم السلامي، من حسم صدارة السباق لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، والمخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، بمشاركة 13 خيلا تمثل نخبة مرابط الخيل الليبية.

وقطع مسافة السباق مسجلاً 2:26:00 دقيقة، ليحقق ثاني ألقابه هذا الموسم بعد فوزه السابق بلقب المحطة الهولندية.

شهد السباق الذي بلغت جوائزه مليون درهم منافسة قوية، وجاء ثانيا "جيندور دي بوزول" (المرتجز × اودجيدور دي بوزول) ، وثالثاً "العتعت" بطل سباق محطة المغرب في النسخة الماضية (نو ريسك الموري × شيمه قرطابية).

وقال سعادة مسلم سالم العامري عضو اللجنة العليا لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، إن محطة ليبيا شكلت حدثاً مهما بكل المقاييس، وأكدت نجاح رسالة الكأس في الوصول إلى دول جديدة، تأكيداً لدور الإمارات الريادي في دعم الخيل العربي حول العالم، بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على مسيرة هذه المحطة المميزة التي جمعت الملاك والمربين من مختلف المدن الليبية ضمن أجواء احتفالية تراثية مميزة.”