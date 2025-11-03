تعاون بين"M42" و"Oracle" لإنشاء سجلات موحّدة للمرضى

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "M42"، الرائدة عالميًا في مجال الصحة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الجينوم، عن تعاونها مع "Oracle Health" لتمكين إنشاء سجلات موحّدة وطويلة الأمد للمرضى يمكن الوصول إليها في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز مفهوم الرعاية الصحية المخصّصة والمبنية على البيانات. ويهدف التعاون إلى دمج بيانات "برنامج الجينوم الإماراتي" مباشرة في السجل الصحي الإلكتروني (EHR)، مما يتيح للأطباء الحصول على توصيات دوائية جينومية دقيقة عند نقطة الرعاية، ودعم ممارسات الطب الدقيق والوقاية الصحية. وبالاستناد إلى منظومة Oracle Health، ستعمل الشركتان على تحسين أساليب تقديم الخدمات الصحية مع التركيز على الوقاية من الأمراض وتعزيز الحياة الصحية المديدة ودعم جودة الحياة. كما ستعمل الجهتان معا على دفع مسيرة التحوّل من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرعاية الصحية الاستباقية عبر الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، والطب الدقيق على نطاق واسع من خلال دمج البيانات الجينية المستخلصة من "برنامج الجينوم الإماراتي" لتقديم علاجات وتدخلات مخصّصة تدعم ريادة الإمارات في الرعاية الصحية الشخصية، إضافةً إلى تحقيق وصول شامل على مستوى الدولة عبر توفير بوابة مرضى آمنة وقابلة للتوسع تتيح الوصول السلس إلى السجلات الصحية وتعزّز تنسيق الرعاية وتفاعل المرضى في مختلف أنحاء الدولة. وأكد ديميتريس مولافاسيلِس، الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة M42"، أن التعاون مع "Oracle Health" يمثل خطوة نوعية نحو تمكين الأطباء والمرضى من الوصول إلى رؤى دقيقة وقابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تقديم رعاية استباقية وشخصية تعزز مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات. وأضاف أن هذا التعاون يمهّد الطريق لمستقبل يكون فيه الطبّ تنبؤيًا وشخصيًا ومتاحًا للجميع، ما يعكس توجه "M42" نحو بناء منظومة صحية قائمة على الابتكار والمعرفة. من جهته ، أوضح الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمنصة الحلول الصحية المتكاملة في M42، أن إدماج التحليل الجيني في عملية وصف الأدوية سيحدث تحولًا في دقة العلاج، إذ تتيح التقنية للطبيب معرفة مستوى التوافق الجيني بين المريض والدواء قبل وصفه، مما يزيد من احتمالية اختيار العلاج الأنسب من المرة الأولى، ويسرّع وتيرة التعافي وتحسين نتائج الرعاية. بدورها أشارت سيما فيرما، نائب الرئيس التنفيذي والمديرة العامة في "Oracle Health and Life Sciences"، إلى أن إدخال علم الصيدلة الجيني في نقاط تقديم الرعاية الصحية يمثل نقلة نوعية في تخصيص العلاج وفق التركيبة الجينية لكل مريض، موضحة أن ذلك يعزز فعالية الأدوية، ويحسن أساليب الوقاية، ويحد من الهدر الناتج عن الوصفات غير الفعالة. وأكدت فيرما أن التعاون مع "M42" يجسد التزام الجانبين بدعم الصحة والرفاه لسكان دولة الإمارات على المدى الطويل، مشيدة برؤية الدولة الريادية في الابتكار الصحي وتقديم رعاية تتمحور حول المريض.