حمد الشرقي: توحدت القلوب تحت راية علم واحد

الفجيرة في 3 نوفمبر/ وام/ قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، نحتفي في الثالث من نوفمبر براية العز والمجد، بيوم العلم الإماراتي، الذي يمثل محطة مضيئة نقف عندها لنشحذ الهمم ، ونستمد منها القوة، لنكمل مسيرة الإتحاد والبناء بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونؤكد حضورنا في مسيرة العطاء والإنتماء لتراب هذا الوطن الغالي تحت قيادة حكيمة، سطرت نموذجاً استثنائياً للتلاحم الفريد بين القيادة والشعب.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة، أنه في يوم العلم ، يتجدد الولاء، لنحكي للعالم أجمع، قصة وطن أسس على تلاحم الأخوة ، وجعل العطاء والتسامح منهجاً أصيلاً ، وغرس قيم المحبة والتعاون في نفوس أبنائه، لتتوحد القلوب تحت راية واحدة ، ولتتجلى بها أسمى صور الإنتماء ، ولتجسد المعاني الحقيقية للوحدة الوطنية.

وأكد سموه أن كل رفرفة من رفرفات هذا العلم ، تذكرنا بقصص البناء والكفاح وبالقادة المؤسسين الذين وضعوا لبنات الاتحاد الأولى، لنزخر بوطن تحدى الصعوبات وآمن بمستقبل أبنائه لنصل إلى القمم العليا برمز علمنا الغالي، العلم الذي شهد على قيام دولة أصبحت نموذجاً يحتذى به في الريادة والتقدم.

وأوضح أن لحظة رفع العلم الإماراتي من كل عام، توقظ في نفوسنا شعلة الامتنان لكل من آمن وسار على الدرب بإصرار لا يعرف التردد، وبمسؤولية لا تعرف التهاون، إنها لحظة تعيد مسيرة تاريخ وطن بأكمله، تتعانق فيها رموز العزة والفخر بما وصلنا إليه اليوم.

وأضاف صاحب السمو حاكم الفجيرة ، أن دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم تلهم العالم أجمع ، وتؤكد أن من آمن بوطنه ووثق بأبنائه، وغرس فيهم عزيمة لا تعرف التراجع، سيحظى بدولة فريدة في خارطة العالم.