عمار بن حميد: يوم العلم رمز وحدتنا وفخر مسيرتنا

عجمان في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية تعزز الشعور بالانتماء للوطن والولاء لقيادته، ويجسد الوحدة والتلاحم بين أبناء الإمارات والفخر بنجاحاتنا الاستثنائية وإنجازاتنا التنموية وحاضرنا المشرق ومستقبلنا الزاهر.

ورفع سموه، في كلمة بهذه المناسبة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وقال سموه: " حين نرفع علمنا، فإنما نرفع معه سيرة وطن لم يولد من فراغ، بل من إرادة، من فكر قائد استثنائي آمن بالوحدة، وغرس بذورها في قلوبنا حتى أينعت دولة

ومع كل علم يُرفع، نُعيد التأكيد أن قصة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تزال تُكتب بكل يد، وكل قلب، وكل حلم، رمزاً لوحدتنا وفخراً لمسيرتنا".

وتابع سموه:" إننا في الثالث من نوفمبر، نقف جميعا أمام رايتنا الغالية، نرفعها عاليةً كما رفعها آباؤنا المؤسسون يوم آمنوا بأن الاتحاد هو قدر هذه الأرض ومسار مجدها ومصدر فخر للأجيال القادمة."

وأضاف سموه:" في هذا اليوم وكل يوم يرفرف علم دولتنا عاليا في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس عنوانا لطموحات الوطن وأبنائه، ورمزا للإرادة والعزيمة على ترسيخ مسيرة الاتحاد ووحدة البيت، وصنع المستقبل الزاهر".

وقال سمو ولي عهد عجمان: "في هذا اليوم، نُجدّد الوفاء لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وإخوانه المؤسسين الذين غرسوا فينا قيم البذل والولاء والتسامح، ونستمد من سيرتهم الإصرار على صون هذا الإرث العظيم، ونستذكر أيضا المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائد مرحلة التمكين وباني مسيرة النهضة الجديدة".

وتابع: " إننا في هذه المناسبة الخالدة نحتفى بما حققه وطننا العزيز من إنجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعلمية والتعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية بجهد قادة الإمارات والآباء المؤسسين الذين خلفوا للأجيال إرثا حضاريا فريدا لتبقى راية الامارات دوما عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية وإنجازاتها الكبيرة".

وأوضح سموه أن بلادنا وتحت علم دولتنا العزيزة أصبحت منارة للتسامح والخير والعطاء، ورمزا للسلام والأمان ومساعدة واغاثة الإنسان أينما ما كان دون النظر الى عرق أو جنس أو دين.

وأضاف سموه: " في يوم العلم لا ننسى بطولات شهداء وأبطال الإمارات البواسل الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة ونفوسهم الزكية حتى تبقى راية الوطن خفاقة عالية رمزا للقوة، والصمود، والعزة، والشموخ".

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: "إننا واثقون تمام الثقة بأن المستقبل في ظل قيادتنا الرشيدة وتحت علم دولتنا العزيزة سيكون أكثر إشراقا ونجاحا، وفي يوم العلم نجدد العهد على مواصلة البذل والعطاء للحفاظ على هذه المكتسبات، والاستمرار في مسيرة الإنجازات وتعزيز ريادة الإمارات في شتى المجالات."