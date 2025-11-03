وزير العدل: يوم العلم مناسبة راسخة في الذاكرة الوطنية ورمز للفخر والاعتزاز

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ قال معالى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، إن يوم العلم يمثل مناسبة راسخة في الذاكرة الوطنية، وجزءا لا يتجزأ منها، مجسداً أعظم المعاني والدلالات في تلاحم شعبنا مع قيادتنا الرشيدة، التي تسخر كافة الإمكانات ليظل علم الإمارات عالياً خفاقاً، ولتتبوأ دولتنا مكانها المرموق الذي تستحقه بين دول العالم.

وأشار معاليه، في كلمة بمناسبة يوم العلم، إلى أن هذه المناسبة تعكس مشاعر الفخر والاعتزاز العميقة تجاه علمنا، الذي يمثل رمز وحدتنا الوطنية وشموخها، وهي مناسبة نستحضر فيها جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، الذين أرسوا دعائم الاتحاد ورفعوا للعدالة والكرامة صرحها.

وأضاف أن أولئك القادة غرسوا جذور الولاء والانتماء، فأنبتت جيلا بعد جيل وطناً شامخاً، يعيش اليوم أزهى مراحل ازدهاره، وينهض بثقة مطلقة نحو مستقبل مشرق، تحت ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تؤمن بالإنسان وتتخذ من الريادة والتنافسية والابتكار مساراً ثابتاً.

وشدد معاليه على أن الإيمان راسخ بأن العدل هو جوهر البناء الوطني، وعماد القيم الراسخة التي نعتز بها، مؤكدا أن العدل يمثل الضمانة الكبرى لصون الحقوق، وحفظ الكرامة، وترسيخ الثقة المتينة بين المواطن ودولته.

وجدّد العهد والولاء للقيادة الرشيدة، مؤكداً الالتزام بتسخير كل الطاقات المؤسسية لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة، موضحا أن ذلك يتم من خلال تعزيز تطوير منظومتنا القضائية لتبقى رائدة وملهمة، ونموذجاً يُحتذى به في النزاهة والكفاءة، ولتكون امتداداً حياً لقيم القدوة الحسنة التي قامت عليها الدولة.

وقال معاليه إن علم الاتحاد سيبقى الرمز الشامخ، والقلب النابض الذي يجمع أبناء الإمارات على الإخلاص والعطاء، في ظل وطن لا يقبل بغير المجد مساراً، وفي دولة تعلي الحق والعدل فوق كل اعتبار.