سلطان بن طحنون: قوة الدولة تنبع من وحدة أبنائها واعتزازهم بعلمها الخفاق رمز الكرامة والسيادة

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب "فخر الوطن"، أن احتفال دولة الإمارات بـ "يوم العلم" يمثل رمزاً راسخاً للوحدة الوطنية، ويُجسّد قيم الوحدة والولاء والانتماء، ومناسبة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية الإماراتية والقيم التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه".

وقال معاليه، في كلمته بهذه المناسبة، إن العلم هو رمز الكرامة والسيادة، وراية المجد التي توحّد القلوب تحت مظلّة الاتحاد، كما يُمثّل مصدر إلهام لأبطال الخطوط الأمامية، الذين يجسدون بروحهم الوطنية وتفانيهم في أداء واجبهم أسمى معاني العطاء والإنسانية في سبيل رفعة الوطن وحماية مجتمعه.

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، أن رفع العلم في هذا اليوم المميز يعكس صورة الإمارات الموحّدة في تنوّعها، والمُزدهرة بأفراد مجتمعها، حيث تتجدّد مشاعر الفخر والانتماء في مشهد وطني واحد يعكس تلاحم المجتمع وتكاتفه تحت راية المجد والعزة، مؤكداً أن قوة الدولة تنبع من وحدة أبنائها واعتزازهم بعلمها الخفاق رمز الكرامة والسيادة.