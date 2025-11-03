صقر غباش: يوم العلم مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية

أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم العلم يمثل مناسبة تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة واللحمة الوطنية المتجذرة بين أبناء الإمارات، قيادةً وشعباً، مشيراً إلى أن علم الدولة يحتل مكانة رفيعة، باعتباره رمزاً من رموز الوحدة ومصدراً للفخر والعزة، وتجسيداً حياً للقيم الوطنية الراسخة التي تجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، وتعبيرا صادقا عما يكنه شعب الإمارات من مشاعر ولاء وانتماء للوطن وقيادته.

وقال معاليه، بمناسبة الاحتفال بيوم العلم الذي يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام، إن الاحتفال بهذا اليوم، الذي يُقام تحت شعار “ارفعه عالياً ليبقى شامخاً”، يجسد أسمى صور التقدير والاعتزاز برمز الوطن، ويشكل مناسبة وطنية لتجديد وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تتبوأ اليوم مكانة مرموقة بين دول العالم، بفضل من الله تعالى، ثم بعزيمة المؤسسين الأوائل، وباستمرار النهج المخلص لقيادة رشيدة نذرت نفسها حباً وإخلاصاً لهذا الوطن ومواطنيه، وشعبٍ وفيٍّ يحمل في قلبه أسمى معاني الولاء والانتماء، في تلاحمٍ وتكاتفٍ نحو مستقبلٍ واعدٍ بإذن الله .

وقال معاليه: “إننا في المجلس الوطني الاتحادي، وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد العهد للوطن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي، ونؤكد عزمنا على مواصلة البذل والعطاء من أجل رفعة الإمارات، لتبقى رايتها خفاقة عالية، ودولتنا ماضية بخطوات واثقة نحو مزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات".