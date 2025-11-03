سعود بن سلطان القاسمي: العلم حكاية وطن صاغها أبناؤه بحروف من العطاء والتسامح

الشارقة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقميّة، أن علم الإمارات يمثل حكاية وطنٍ صاغها أبناؤه بحروف من العطاء والتسامح والفخر والإخلاص، لتتجلّى في أبهى صور التلاحم بين القيادة والشعب، حتى غدا اسم الإمارات برَّاقاً بين أكثر الدول تقدُّماً في العالم.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، في كلمته بمناسبة يوم العلم، إنّ منحَ يوم خاص للاحتفاء بعَلَمنا الغالي، هو تعبير صادق عن القيمة الرفيعة لعلمنا الوطني الذي يوحّدنا تحت ظلّه، ويجمعنا على قيم المحبة والولاء والريادة، مشيرا إلى أن العلم يسكن في قلوبنا جميعاً، ويترجم انتماءنا العميق لوطنٍ منح أبناءه أنبل مفاهيم التلاحم والرِّفعة والكرامة.

وأكد أن يومَ العلم يترجم التقدير العميق لهذا الرمز الكبير الذي يجسّد الانتماء للوطن، ويعكس فخر الإماراتيين بوطنهم الذي يمنحهم القوة والأمل كل يوم.

وقال إن هذه المناسبة تحمل في عمقها أسمى معاني الوحدة والعزّة والفخر والنماء التي نعتز بها جميعاً، مناسبة نُجدِّد فيها العهد على المُضي قدماً نحو آفاق أكثر إشراقاً، متمسكين بجذورنا العريقة، وماضين بثقة نحو مستقبل زاهٍ نضمن فيه رفاه أبناء وطننا، ونمهد الطريق لأجيالنا المقبلة، لمتابعة مسيرة التقدُّم والازدهار التي يشهدها اتحادنا منذ قيامه سنة 1971.