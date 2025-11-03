سالم بن سلطان القاسمي: يوم العلم رمز فخر أبناء الإمارات وتلاحمهم ووحدتهم

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن "يوم العلم"، يوم الوفاء لمسيرة حافلة بالإنجازات ومناسبة لتجديد العهد والولاء لهذا الوطن العزيز وقيادتنا الرشيدة، يحمل قيمة معنوية كبيرة، فهو رمز افتخار أبناء الإمارات بماضيهم، وثقتهم بحاضرهم، وتطلعهم إلى مستقبلهم الزاهر. وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في كلمته بهذه المناسبة، إن يوم العلم، الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، هو اليوم الذي يعبر فيه أبناء الإمارات عن فخرهم واعتزازهم براية الاتحاد التي تظلّل الجميع، والتي كانت رمزاً لمسيرة مجد ورفعة وصلت بدولتنا إلى مصافّ الدول المتقدمة، مؤكدًا أن علينا أن نبذل قصارى جهدنا في مختلف المحافل لنُبقي علم الإمارات دائمًا عاليًا خفّاقًا في سماء العزّة والمجد. وأضاف:" إننا إذ نرى علم الإمارات وراية عزها ونمائها يعلوان عامًا بعد عام خفّاقَين في مختلف المحافل الدولية، وينظر إليهما العالم باحترام وتقدير، فإن ذلك يمثل عنوانًا لطموحات دولتنا التي تحققت بتوجيهات وجهود قيادتنا الرشيدة الحثيثة والمخلصة، كما يُعد شاهدًا على تاريخنا الغني بالإنجازات وعلى تلاحم أبناء الوطن مع قيادتهم". وهنأ الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة الوطنية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، داعيا الله عز وجل أن يعيد المناسبات الوطنية على أبناء الإمارات بالخير واليمن والبركات وعلى دولتنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرفاهية والازدهار.