فيصل بن صقر القاسمي: يوم العلم يجسد معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة

رأس الخيمة في 3 نوفمبر/ وام/ أكد الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية غالية تتجدد فيها معاني الهوية والانتماء في دولة الإمارات، ويرسخ في أذهان أبناء الوطن قيم الولاء والفخر بما تحقق من إنجازات في ظل القيادة الرشيدة. وقال الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، في كلمته بهذه المناسبة، إن الثالث من نوفمبر من كل عام، يُعد يوماً تتجدد فيه الوطنية، وتترسخ فيه روح الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، نستذكر من خلالها السيرة العطرة للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين "طيب الله ثراهم"، الذين وضعوا أسس الوحدة والنهضة وسار على دربهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات محققين منجزات عظيمة، خلال المسيرة المباركة لدولتنا. وأضاف الشيخ فيصل بن صقر أن الاحتفال بـ "يوم العلم"، يجسد تجديد العهد والولاء للقيادة، والانتماء الصادق للوطن الغالي، ويعبر عن الصورة الإماراتية المشرقة التي تخفق فيها الرايات فوق مؤسسات الدولة والبيوت، تأكيداً للحب والولاء، واستعداداً لبذل الغالي والنفيس من أجل رفعة العلم وبقائه شامخاً خفاقاً، كشموخ أبناء الإمارات في سماء المجد والريادة.